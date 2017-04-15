بورتو يتعادل خارج أرضه

وسجل لأصحاب الأرض أولاً بيدرو سانتوس في الدقيقة 6 وعادل للضيوف فرانسيسكو سواريز في الدقيقة 62.

وتعرّض الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو للطرد في الدقيقة 89.

وأصبح رصيد بورتو 68 في المركز الثاني خلف بنفيكا 71، أما براغا فيحل خامساً بـ51 نقطة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم من المرحلة ذاتها، فاز أروكا على ضيفه فييرينسي 2-0، وتونديلا على ضيفه ريو آفي 2-1، فيما خسر تشافيس من ضيفه فيتوريا غيماريش 3-2.