بنفيكا يستعيد توازنه في الدوري البرتغالي

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز فيتوريا غيماريش على تونديلا 2-1 وناسيونال ماديرا على إشتوريل 1-صفر وتعادل ريو آفي مع فيتوريا سيتوبال سلبياً.

ويدين بنفيكا بالفضل في هذا الفوز للاعبه كوستاس ميتروغلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، محققاً فوزه الأول في آخر ثلاث مباريات بالدوري، وتوقف رصيد موريرينسي عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الحادي والعشرين لبنفيكا في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في خمس مباريات، فيما تعد هذه الهزيمة هي السابعة عشر لموريرينسي هذا الموسم بالدوري مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست.

وانتزع فيتوريا غيماريش فوزاً صعباً من ضيفه تونديلا 2-1.

وأنهى فيتوريا غيماريش الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سحلهما سيزار دافيد تيكشيرا توريس وكريستوفر باولو سيزار هورتادو هويرتاس في الدقيقتين 14 والأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق تونديلا من تقليص الفارق حيث سجل هدفاً عن طريق جيلسون من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

ورفع فيتوريا غيماريش رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد تونديلا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفشل فريقا ريو آفي وفيتوريا سيتوبال في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ريو آفي رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، كما رفع فيتوريا سيتوبال رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع.

وجدّد فريق ناسيونال ماديرا آماله في البقاء في الدوري البرتغالي إثر تغلبه على إشتوريل 1-صفر.

ويدين ناسيونال ماديرا بالفضل في هذا الفوز للاعبه المصري أحمد سعيد (زيزو) الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

ورفع ناسيونال ماديرا رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد إشتوريل عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.