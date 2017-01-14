بنفيكا يتجنب الخسارة أمام بوافيستا

وتقدم بوافيستا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لوري ميدييروس ولوكاس دي ليما واندريه شيمبري في الدقائق 14 و 20 و25.

وتعادل لبنفيكا كل من كوستاس ميتروغولو في الدقيقة 41 وجوناس غونالفيز أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 53 وفابيو اسبينيو، لاعب بوافيستا،

بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 42 نقطة ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري، كما رفع بوافيستا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

من جهته فرط سبورتينغ لشبونة في نقطتين ثمينتين إثر سقوطه في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه تشافيس.

ورفع سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث كما رفع تشافيس رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى فاز فيتوريا سيتوبال على ناسيونال ماديرا 1 -0.