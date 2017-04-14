بنفيكا يبتعد 4 نقاط مؤقتا في الصدارة

وسجّل لويس مارتينيز (34 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي جوناس أوليفيرا (36 و45) الأهداف.

وعزّز بنفيكا موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر وغريمه التقليدي بورتو الذي تنتظره قمة نارية غداً السبت أمام مضيفه سبورتينغ براغا الخامس.

من جهته، حقق سبورتينغ لشبونة (الثالث بـ63 نقطة) فوزاً سهلاً على أرض فيتوريا سيتوبال (التاسع بـ35 نقطة) بثلاثية نظيفة تداول على تسجيلها كل من جيلسون (20) وويليام كارفالو (55) والهولندي باس دوست (63).

وتعادل بوافيستا مع باسوش فيريرا صفر-صفر.

وخسر بيليننسيش أمام إستوريل بهدف للبرازيلي ماوريديس روكي جونيور (22) مقابل ثلاثة أهداف للبرازيليين كليبر لوب بينييرو (10) والانو (25) وكارلوس دي جيسوس (83).