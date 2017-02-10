بنفيكا يؤمن صدارته قبل ثمن نهائي أبطال أوروبا

وكان اليوناني ميتروغلو نجم اللقاء بتسجيله هدفين (25 و35) قبل أن يستبدل (44) بسبب طرد الحارس البرازيلي مورايس.

وأضاف البيروفي كاريلو الهدف الثالث (49) الذي حسم المباراة ليضمن بنفيكا البقاء في الصدارة بعدما رفع رصيده 51 نقطة بفارق أربع نقاط عن بورتو الذي يحل ضيفاً على فيتوريا غيماريش السبت.

ويستضيف بنفيكا الثلاثاء المقبل فريق بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.