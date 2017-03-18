باكوس فيريرا يمهّد لصدارة بورتو بعد عرقلته بنفيكا

منح باكوس فيريرا، نادي بورتو الوصيف الحالي، فرصة ذهبية لانتزاع الصدارة بعرقلته متصدر الترتيب الحالي وضيفه بنفيكا بإجباره على نتيجة التعادل السلبي 0-0 اليوم السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري البرتغالي، التي شهدت أيضاً فوز كل من سبورتينغ لشبونة على ضيفه ناسيونال ماديرا 2-0، وسبورتينغ براغا على بيلينينسيش 2-1 وتعادل موريرينسي مع تونديلا 1-1.

على ملعب "كابيتال دو موفيل"، فشل أبناء المدرب روي فيتوريا في فرض لونهم على حساب مستضيفهم المتواضع، لينقادوا إلى نكسة أخرى بعد الانسحاي من دوري أبطال أوروبا بالخسارة من بوروسيا دورتموند الألماني إياباً (0-4) بعد الفوز ذهاباً في "دالوش" (1-0).

بهذا التعادل، أصبح رصيد بنفيكا 64 نقطة ومايزال في المركز الأول حالياً ولكن سيكون مهدداً بفقدانه في حال نجاح بورتو (الوصيف بـ62 نقطة) في الفوز على ضيفه فيتوريا سيتوبال غداً الأحد، أما باكوس فيريرا فقد رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

في المباراة الثانية، سجّل هدفي سبورتينغ لشبونة باس دوست في الدقيقتين 13 و34.

ورفع سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد ناسيونال ماديرا عند 17 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، انتزع سبورتينغ براغا فوزاً صعباً من مضيفه بيلينينسيش 2-1.

وتقدّم سبورتينغ براغا بعد ثوان قليلة من بداية المباراة عن طريق فلورين تهانين، لاعب بيلينينسيش، الذي سجل الهدف بالخطأ في مرماه ثم أضاف روي فونت الهدف الثاني لبراغا في الدقيقة 19، فيما سجّل هدف حفظ ماء الوجه لبيلينينسيش ماوريديس روكي جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

ورفع سبورتينغ براغا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بيلينينسيش عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل موريرينسي مع تونديلا بهدف لمثله.

وتقدم تونديلا بهدف سجّله كلاوديانو بيزيرا دا سيلفا في الدقيقة 20 وتعادل مودو سوجو لموريرينسي في الدقيقة 84.

ورفع موريرينسي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، كما رفع تونديلا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير بنفس فارق الأهداف مع ناسيونال ماديرا.