الدوري البرتغالي: سباق بنفيكا وبورتو يستمر
استعاد بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي بعدما خسرها مؤقتاً لمصلحة بورتو بفوزه على مضيفه فيرينسي بهدف واحد السبت ضمن المرحلة 24 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.
سجل هدف المباراة بيزي في الدقيقة 42. رفع بنفيكا رصيده إلى 60 نقطة أمام بورتو الثاني 59 الذي فاز على ضيفه ناسيونال ماديرا قبل الأخير 7 – صفر ما سمح له بالتصدر المؤقت.
وسجل الأهداف السبعة لبورتو، أوليفيه توريس وياسين براهيمي وأندريه سيلفا (الثالث والسابع) وفرانسيسكو سواريز (الرابع والسادس) وميجيل لايون.
وعزز سبورتينغ براغا موقعه في المركز الرابع بجدول الدوري بعدما تغلب على ضيفه أروكا 3 -1 في وقت سابق اليوم.