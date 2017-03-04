الدوري البرتغالي: سباق بنفيكا وبورتو يستمر

سجل هدف المباراة بيزي في الدقيقة 42. رفع بنفيكا رصيده إلى 60 نقطة أمام بورتو الثاني 59 الذي فاز على ضيفه ناسيونال ماديرا قبل الأخير 7 – صفر ما سمح له بالتصدر المؤقت.

وسجل الأهداف السبعة لبورتو، أوليفيه توريس وياسين براهيمي وأندريه سيلفا (الثالث والسابع) وفرانسيسكو سواريز (الرابع والسادس) وميجيل لايون.

وعزز سبورتينغ براغا موقعه في المركز الرابع بجدول الدوري بعدما تغلب على ضيفه أروكا 3 -1 في وقت سابق اليوم.