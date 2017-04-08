الدوري البرتغالي: بورتو يعتلي الصدارة مؤقتاً

وتقدم دانيلو بيريرا بهدف لبورتو في الدقيقة 37 ثم أضاف تيكينيو الهدف الثاني في الدقيقة 70 وتبعه الجزائري ياسين براهيمي بتسجيل الهدف الثالث في (الدقيقة 73 من ركلة جزاء).

الفوز رفع رصيد بورتو إلى 67 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا الذي يلتقي الأحد مع مضيفه موريرينسي.

وأمطر سبورتينغ لشبونة شباك ضيفه بوافيشتا برباعية نظيفة.

وسجل لسبورتينغ الأرجنتيني آلان رويز (20) والهولندي باس دوست ثلاثية "هاتريك" (29 و48 من ركلة جزاء و63).

ورفع سبورتينغ رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد بوافيشتا عند النقطة 34.

وفي مباراة أخرى، تعادل آروكا الرابع عشر مع باكوس دي فيريرا الثالث عشر 1-1.