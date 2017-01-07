الدوري البرتغالي - بنفيكا يهزم فيتوريا ويعزز صدارته

وفي مباريات أخرى فاز ماريتيمو على مضيفه إستوريل 1 - صفر وتعادل ناسيونال ماديرا مع ضيفه سبورتينغ براغا سلبياً.

وعلى ملعب أفونسو هنريكيس تقدم المهاجم البرازيلي جوناس جونالفيز أوليفيرا بهدف لبنفيكا في الدقيقة 19 ثم أضاف المهاجم اليوناني ميتروغلوو الهدف الثاني في الدقيقة 42 ليهديا الفوز لبنفيكا الذي جعل رصيده يصل إلى 41 نقطة في الصدارة وتجمد رصيد فيتوريا عند 30 نقطة في المركز الخامس.