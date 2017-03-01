البرازيلي جوناس يجدّد عقده مع بنفيكا

وكان جوناس الذي خاض 12 مباراة دولية في صفوف منتخب بلاده انضم إلى بنفيكا في أيلول/سبتمبر عام 2014 لموسمين بعد نهاية عقده مع فالنسيا الإسباني الذي مكث في صفوفه أربع سنوات.

وساهم جوناس بشكل كبير الموسم الماضي في إحراز فريقه الدوري المحلي بتسجيله 32 هدفا وهي أفضل نسبة منذ أن نجح في ذلك مواطنه ماريو جادريل موسم 2001-2002 مع سبورتينغ لشبونة.

وخلال الموسم الحالي وعلى رغم غيابه لفترة طويلة بداعي الإصابة، سجل جوناس 9 أهداف في 18 مباراة في مختلف المسابقات.