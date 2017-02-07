مأساة تشابيكوينسي: أسر الضحايا تقرر مقاضاة النادي

ويرى جواو تانكريدو، محامي عائلات الضحايا، أن تشابيكوينسي يجب أن يتحمل جزءاً من مسؤولية الحادث، الذي وقع في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رغم أنه لا يعتبر المسؤول المباشر، مؤكداً أن أقارب الضحايا، الذين يمثلهم لم يتلقوا أي تعويضات حتى الآن.

وقال تانكريدو: "يجب مقاضاة تشابيكوينسي، لا يوجد سبيل آخر، النادي هو من قام بتأجير الطائرة والتعاقد مع شركة الطيران".

وكان من بين ضحايا هذا الحادث الأليم صحفيون كانوا في طريقهم إلى تغطية نهائي بطولة سودامريكانا، التي كانت ستجمع بين تشابيكوينسي وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وأكد محامي أسر الضحايا أنه طالب القضاء بالحصول على تفاصيل العقد المبرم بين تشابيكوينسي وشركة "لاميا" للطيران.

وأضاف قائلاً: "أريد أن أعرف من المسؤول عن التعويضات في حال وقوع حادث".