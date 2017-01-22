تشابيكوينسي يتعادل مع بالميراس في مباراة رمزية

وكانت المباراة الودية ضد بالميراس الأولى في الموسم الجديد للفريقين لكنها كانت رمزية وعاطفية أكثر من رياضية بالنسبة لناد يتطلع للتعافي من واحدة من مآسي كرة القدم.

وتوقفت المباراة بعد 71 دقيقة للسماح للجماهير بالهتاف لتشابيكوينسي تكريماً لقتلى حادث الطائرة في كولومبيا في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتزين استاد كوندا بلاف الأوراق على طريقة فن أوريجامي في صورة قلوب وطيور وهو ما يرمز إلى الصحة وحسن الحظ وطول العمر.

ونزل الناجون وأقاربهم الملعب قبل مباراة السبت وتسلم جاكسون فولمان -حارس المرمى الذي فقد قدمه نتيجة الحادث- كأس سودأمريكانا في مراسم مشوبة بالعواطف.

وكان فولمان ضمن ستة ناجين فقط في الحادث الذي وقع أثناء توجه تشابيكوينسي إلى ميديين لمواجهة أتليتيكو ناسيونال في نهائي كأس سودامريكانا في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونفد الوقود من الطائرة لتتحطم على الجبال وهو ما أدى إلى مقتل 71 شخصاً على متنها أغلبهم لاعبون ومسؤولون وصحفيون في طريقهم للمباراة.

ونال تشابيكوينسي لقب كأس سودأمريكانا من قبل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم في كانون الأول/ديسمبر بعد الغاء المباراة.

وفي مراسم مشوبة بالعواطف تسلمت زوجات اللاعبين المتوفين الميداليات التي كان أزواجهن سيحصلون عليها.

وبكى فولمان -الذي نزل دائرة منتصف الملعب على مقعد متحرك- وهو يرفع الكأس التي مثلت أول لقب قاري على الإطلاق لتشابيكوينسي

وكانت المباراة نفسها صعبة في ظل الحرارة الشديدة ومنح الناديان تشكيلتيهما أول اختبار في الموسم الجديد لكنها لم تكن أكثر من مجرد مباراة تدريبية.

وسجل بالميراس الهدف الأول بعد تسع دقائق عندما انطلق رفائيل فيجا بين المدافعين المترددين ليضع الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل غرولي لتشابيكوينسي بضربة رأس بعد ركلة حرة من اليسار.

ومنح أمارال أصحاب الأرض التقدم مع بداية الشوط الثاني بضربة رأس جيدة. لكن فتينيو انتزع التعادل لبالميراس قرب النهاية بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

وامتلأ تقريباً الاستاد الذي تبلغ سعته 20 ألف مشجع لكن هؤلاء الذين لم يأتوا قالوا إنهم يأملون أن تكون المباراة بداية عهد جديد للنادي.

وقالت سيزيلدا فيليبي -وهي مشجعة تقيم على بعد حوالي 30 كيلومترا من الاستاد- قبل المباراة "لا يمكن ألا نكون هنا. سنتأثر جداً وبعد ذلك سنمضي قدماً. هذه بداية جديدة".