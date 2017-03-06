تشابيكوينسي...الرحلة الجوية الأولى بعد المأساة

وبعد أن تغلب بهدفين نظيفين على نظيره كريسيوما في بطولة دوري ولاية سانتا كاتارينا البرازيلية، استقل فريق تشابيكوينسي طائرة خاصة إلى ساو باولو، ثم سافر من هناك على متن طائرة تجارية أخرى إلى مدينة ماركايبو الفنزويلية، حيث يلتقي غداً الثلاثاء مع نادي أتلتيكو زوليا في بطولة كأس ليبيرتادوريس.

ويخوض نادي تشابيكوينسي للمرة الأولى في تاريخه منافسات بطولة كأس ليبيرتادوريس، بعد أن قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عقب الحادث الأليم، منحه لقب بطولة كأس سودا أميركانا.

وسقطت الطائرة، التي كانت تقل بعثة الفريق البرازيلي إلى كولومبيا لخوض نهائي بطولة كأس سودا أميركانا أمام نادي أتلتيكو ناسيونال، وأسفر الحادث عن مقتل 19 لاعباً و14 شخصاً من الجهاز الفني، بالإضافة إلى تسع من القيادات الإدارية، بخلاف الصحفيين وطاقم الطائرة.

ومن أجل منافسات بطولة كأس ليبيرتادوريس، أعد تشابيكوينسي فريقاً جديداً بالكامل بضم 26 لاعباً، بعد أن فقد معظم لاعبيه في الحادث المروع.

ويلعب النادي البرازيلي في المجموعة السابعة مع أندية زوليا (فنزويلا) وناسيونال (أوروغواي) ولانوس (الأرجنتين).