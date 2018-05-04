جيرارد مدرباً جديداً لرينجرز

وكتب النادي على موقعه الرسمي "يسعد رينجرز التأكيد أن ستيفن جيرارد وافق على أن يصبح المدرب الجديد في النادي"، وذلك خلفاW لغريام مورتي الذي أقيل الثلاثاء إثر الخسارة الفادحة امام غريمه التقليدي سلتيك بخماسية نظيفة الأحد، ما سمح للأخير باحراز اللقب السابع توالياً.



#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I — Rangers Football Club (@RangersFC) May 4, 2018

من جهته، قال النجم السابق لنادي ليفربول "أفخر بأني سأصبح المدرب المقبل لرينجرز. أكن احتراماً هائلاً لهذا النادي وتاريخه وتقاليده. أتطلع بفارغ الصبر لهذه المغامرة الجديدة مع رينجرز ونتطلع معا للبناء على النجاحات العديدة التي حققها هذا النادي".

ويحاول رينجرز استعادة مكانته بعد النكسة التي تعرض لها عام 2012 وأدت إلى انزاله إلى الدرجة الثالثة (الرابعة فعلياً) بسبب افلاسه، قبل أن يشق طريقه مجدداً إلى دوري الأضواء الموسم الماضي.

وأعرب رئيس النادي دايف كينغ عن "سعادتنا بتأكيدنا اليوم أن ستيفن جيرارد سيصبح المدرب المقبل لرينجرز. منذ البداية، كانت المفاوضات ايجابية جداً ونؤمن بأن ستيفن الشخص المناسب لقيادة رينجرز نحو الأمام... إنه يوم مميز لنادينا، مشجعينا وستيفن".

وسبق لجيرارد (114 مباراة دولية و21 هدفا) أن كشف قبل أيام أنه سيجري مفاوضات إضافية مع رينجرز، مشيراً لشبكة "بي تي سبورت" التي يعمل معلقاً لها "هناك اهتمام، عقدنا مشاورات أولية والهدف هو مواصلتها في الأيام القليلة المقبلة".

وسيكون رينجرز التجربة التدريبية الثانية للإنكليزي البالغ 37 عاماً، بعد أن أشرف على فريق دون 18 عاماً في ليفربول، النادي الذي دافع عن ألوانه من 1989 (مع الفرق العمرية) حتى 2015 وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 والكأس الانكليزية (مرتان) وكأس الرابطة (3 مرات) وكأس الاتحاد الأوروبي (مرة عام 2001) وكأس السوبر الأوروبية (2001)، قبل الانتقال إلى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي لموسم واحد (2015-2016) ثم الاعتزال.