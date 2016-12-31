سلتيك يعمّق الهوّة مع غريمه ووصيفه "البعيد" رينجرز

على ملعب "أيبروكس"، بادر رينجرز صاحب الأرض بافتتاح التسجيل عبر مهاجمه المخضرم كيني ميلر (12)، بيد أنّ الضيوف قلبوا الطاولة بفضل هدفين وقّعهما الفرنسي موسى ديميبيله (33) والإنكليزي سكوت سينكلر (70).

بهذا الفوز الجديد، واصل سلتيك التحليق بعيداً في القمة حيث من المحتمل أن يحسم أمر الدوري مبكراً كما جرت العادة حيث وصل حالياً إلى حاجز النقطة 58، في حين تجمّد رصيد رينجرز عند 39 نقطة وبقي ثانياً.