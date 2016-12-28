سلتيك يحقق فوزه الثامن عشر

وسجل ثنائية سلتيك الدنماركي إيريك سفياتشينكو (38) وستيوارت أرمسترونغ (45).

ورفع سلتيك الذي لم يتلق أي خسارة (18 فوزاً وتعادل وحيد ) رصيده إلى 55 نقطة معززاً مركزه في الصدارة، في حين بقي روس كاونتي قابعاً في المركز الثامن بعشرين نقطة.

وتعادل غلاسكو رينجرز صاحب المركز الثاني (39 نقطة) بنتيجة 1-1 مع مضيفه سانت جونستون الخامس (28 نقطة).

وافتتح باري مكاي النتيجة لرينجرز (23) لكن ستيفن ماكلين عادل الكفة لسانت جونستون (28).

وفاز بارتيك ثيسل السادس (21 نقطة) 2-0 على ضيفه دندي التاسع برصيد (19 نقطة).

وفي مباراة أخرى، تغلب ماذرويل على مضيفه إنفيرنيس 2-1.