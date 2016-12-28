سلتيك يحقق فوزه الثامن عشر
تغلب سلتيك على ضيفه روس كاونتي بهدفين دون رد في المرحلة العشرين من الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.
وسجل ثنائية سلتيك الدنماركي إيريك سفياتشينكو (38) وستيوارت أرمسترونغ (45).
ورفع سلتيك الذي لم يتلق أي خسارة (18 فوزاً وتعادل وحيد ) رصيده إلى 55 نقطة معززاً مركزه في الصدارة، في حين بقي روس كاونتي قابعاً في المركز الثامن بعشرين نقطة.
وتعادل غلاسكو رينجرز صاحب المركز الثاني (39 نقطة) بنتيجة 1-1 مع مضيفه سانت جونستون الخامس (28 نقطة).
وافتتح باري مكاي النتيجة لرينجرز (23) لكن ستيفن ماكلين عادل الكفة لسانت جونستون (28).
وفاز بارتيك ثيسل السادس (21 نقطة) 2-0 على ضيفه دندي التاسع برصيد (19 نقطة).
وفي مباراة أخرى، تغلب ماذرويل على مضيفه إنفيرنيس 2-1.