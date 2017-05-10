حدث غريب.. حكم يطرد مساعده بالبطاقة الحمراء!

حظي لاعبوا فريقا كليمرنوك ودندي بفاصل هزلي في المباراة التي دارت بينهما من أجل البقاء في الدوري الإسكتلندي.

شهدت هذه المواجهة إشهار الحكم كريغ طومسون البطاقة الحمراء في وجه مساعده أندرو ماكويليام بعد أن تقيئ الأخير بعد أن نفذ أحد لاعبي الفريقين ركلة ركنية.

وبعد أن أحس الحكم طومسون بعدم قدرة مساعده مواصلة المباراة بسبب أوجاع في معدته حاول القيام بحركة كوميدية ضحك لها كل الحاضرين وخففت من وطأة وأهمية المباراة.

ويذكر أن المباراة انتهت بفوز دندي على كليمرنوك بهدف لصفر.