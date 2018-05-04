جيرارد يوافق على تدريب رينجرز (تقارير)



قالت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة إن ستيفن جيرارد لاعب وسط ليفربول ومنتخب إنكلترا السابق وافق على تولي تدريب نادي رينجرز المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

وذكر تقرير بثته القناة نقلا عن "مصادر" قولها إن قائد منتخب إنكلترا السابق، الذي عمل مدربا بأكاديمية ليفربول للناشئين تحت 18 عاما بعد اعتزاله لعب كرة القدم، وافق على اتفاق لمدة ثلاثة أعوام يحل بمقتضاه مكان المدرب السابق غرايم مورتي.

وسيواجه جيرارد مهمة صعبة في تدريب الفريق الاسكتلندي في أول تجربة له في عالم التدريب.

وحقق رينجرز رقما قياسيا في الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي 54 مرة لكن النادي لا يزال يحاول تجاوز آثار مشاكل مالية تسببت في هبوطه لدوري أدنى درجة في إسكتلندا في 2012.

كما أن جيرارد سيكون في مواجهة بريندان رودجرز مدربه السابق حين كان يتولّى المقاليد الفنية في ليفربول والذي يتولى حاليا تدريب سيلتيك غريم رينجرز.

