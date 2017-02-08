يوفنتوس يوسّع الفارق مع الملاحقين وميلان ينتفض

ووسّع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، بفوزه الرابع تواليا والتاسع عشر هذا الموسم، الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه روما إلى 7 نقاط، وعزّز حظوظه بإحراز اللقب للموسم السادس على التوالي، فيما تجمّد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وبدأ يوفنتوس اللقاء بإشراك الكرواتي ماركو بياتسا أساسيا للمرة الأولى منذ انتقاله إلى بطل إيطاليا من دينامو زغرب الكرواتي، وتحديدا منذ 17 حزيران/يونيو 2016.

وكان يوفنتوس الطرف الأفضل خلال الشوط الأول وحصل على بعض الفرص، لاسيما عبر الأرجنتيني باولو ديبالا، إلا أن فريق "السيدة العجوز" عجز عن الوصول إلى الشباك ودخل إلى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من مضيفه المتواضع.

إلا أن الوضع تغير في الشوط الثاني وكان يوفنتوس أكثر فعالية، ما سمح له بافتتاح التسجيل في الدقيقة 60 عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي كان في المكان المناسب ليتابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك من زاوية ضيقة بعدما سقطت أمامه إثر محاولة رأسية من زميله الغاني كوادو أسامواه.

وأراح الأرجنتيني غونزالو هيغواين أعصاب جماهير يوفنتوس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74 إثر تمريرة من الفنزويلي توماس رينكون، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم.

ميلان يوقف نزيف النقاط

وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة ذاتها، أوقف ميلان نزيف النقاط بفوز ثمين وبتسعة لاعبين على مضيفه بولونيا بهدف قاتل سجله المهاجم الكرواتي ماريو باساليتش في الدقيقة 89.

وتلقى ميلان ضربتين موجعتين، الأولى في الشوط الأول بطرد مدافعه غابريال باليتا في الدقيقة 38، والثانية في الشوط الثاني بطرد لاعب وسطه الدولي السلوفاكي يوراي كوتشكا في الدقيقة 59.

وهو الفوز الأول لميلان في مبارياته الأربع الأخيرة وبعد 3 هزائم متتالية والثاني عشر له هذا الموسم فارتقى إلى المركز السابع برصيد 40 نقطة، فيما مني بولونيا بخسارته الثانية على التوالي والعاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.