

مضى يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الماضية في تحقيق النتائج القوية، وفاز السبت على ضيفه كالياري 3-1.

واحتفظ فريق "السيدة العجوز" بسجله نظيفا من الخسارة بعد المرحلة الحادية عشرة من بطولة إيطاليا في كرة القدم، وهذا رقم ينفرد به في الدوري الحالي. وبدا أنه استعد جيدا لمباراة الإياب مع مانشستر يونايتد الإنكليزي الأربعاء في المرحلة الرابعة للمجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن كل من إنتر ونابولي.

وسجّل ليوفنتوس كل من الأرجنتيني باولو ديبالا (1) والكرواتي فيليب براداريتش (38 خطأ في مرمى فريقه) والكولومبي خوان كوادرادو (87) في حين وقّع البرازيلي جواو بيدرو هدف كالياري الوحيد (36).

تفاصيل اللقاء

الدقيقة 87: الكولومبي خوان كوادرادو يوقّع الهدف الثالث لمصلحة يوفنتوس

الدقيقة 38: فيليب براداريتش يسجّل خطأ في مرمى فريقه كالياري ليمنح يوفنتوس التقدّم من جديد

الدقيقة 36: كالياري يدرك التعادل بواسطة البرازيلي جواو بيدرو

الدقيقة الأولى : باولو ديبالا يضع يوفنتوس في المقدمة بهدف رائع من مجهود فني مميّز للمهاجم الدولي الأرجنتيني



تشكيلة يوفنتوس

تشكيلة كالياري

