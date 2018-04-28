وسجل أهداف يوفنتوس كل من البرازيلي دوغلاس كوستا (13) ولاعب انتر، السلوفاكي سكرينيار خطأ في مرماه (87) والأرجنتيني غونزالو هيغوايين (89) فيما وقّع كل من الأرجنتيني ماورو إيكاردي (52) وأندريا بارزالي (65) خطأ في مرماه هدفي انتر.

وحصّن فريق السيدة العجوز صدارته للدوري الإيطالي برصيد 88 نقطة فيما يأتي إنتر في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

ويلعب غداً الأحد، نابولي الوصيف برصيد 84 نقطة في ضيافة فيورنتينا.

تفاصيل المواجهة:

نهاية المباراة المجنونة بين انتر ويوفنتوس بفوز السيدة العجوز في عاصمة الموضة 3-2.

89: هيغوايين يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس (3-2)

87: الكولومبي كوادرادو يصوب والمدافع السلوفاكي سكرينيار يغير طريق الكرة في شباك انتر (2-2)

75: الأرجنتيني ديبالا ينفذ مخالفة مباشرة والإبداع من حارس انتر سمير هاندانوفيتش في ابعاد الكرة

65: مدافع يوفنتوس، أندريا بارزالي يضع عرضية الكرواتي بيريسيتش، لاعب الانتر، في شباك فريقه

63: هيغوايين ينفرد بحارس انتر ويضيع طريق الشباك

52: الأرجنتيني ماورو إيكاردي يعدل الكفة لفريق إنتر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين انتر ويوفنتوس

45+5: تقنية الفيديو VAR، تثبت وجود ماتويدي في موقف تسلل وبالتالي إلغاء الهدف الثاني ليوفنتوس.

29: تصويبة قوية من كاندريفا يبعدها بوفون بصعوبة بالغة

18: تقنية الفيديو VAR، تخرج الأوروغوياني ماتياس فيتشينو، لاعب الانتر، بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

13: البرازيلي دوغلاس كوستا يفتتح التسجيل لفريق السيدة العجوز 1-صفر

بداية المباراة بين إنتر ويوفنتوس

التشكيلة الأساسية لفريق الإنتر

التشكيلة الأساسية لفريق يوفنتوس