واصل فريق يوفنتوس (حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة) نتائجه الممتازة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ميلان بهدفين دون مقابل، ليعوّض سقوطه الأربعاء على أرضه 1-2 أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

افتتح الكرواتي ماريو ماندزوكيتش التسجيل في الدقيقة السابعة واضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني (81)، وشهدت المباراة إضاعة الأرجنتيني غونزالو هيغوايين لاعب يوفنتوس السابق المعار إلى ميلان لركلة جزاء (39)، علماً أنه طرد في الدقيقة 84 بعد نيله إنذارين.

وهو الفوز الحادي عشر ليوفنتوس في 12 مباراة مقابل تعادل واحد، وبه رفه رصيده إلى 34 نقطة، في الصدارة متقدماً على نابولي الثاني (28 نقطة).

أبرز أحداث مباراة ميلان ويوفنتوس:

-84- إذاران متتاليان على هيغوايين يسفران عن طرده من المباراة

-81- صاروخية من رونالدو تعلن عن الهدف الثاني ليوفنتوس

-79- خروج ديبالا ودخول دوغلاس كوستا

-74- خضيرة بديلا لبيانيتش في يوفنتوس وبوريني ولاكسات بديلين لأباتي وكالانهوغلو في ميلان.

-68- مجهود فردي ممتاز من كريستيانو رونالدو ينتهي بتسديدة تعامل معها دوناروما بنجاح

-67- نسبة الاستحواذ 55% يوفنتوس و45% لميلان

-62- كوتروني يدخل في صفوف ميلان بدلاً من كاستيليخو

-57- ديبالا يسدد ركلة حرة مباشرة تمر بمحاذاة القائم الأيسر

انطلاق الشوط الثاني، والفريقان يعتمدان على نفس اللاعبين

الحكم ماتزوليني يعلن نهاية الشوط الأول

-39- الحكم يحتسب ركلة جزاء لميلان بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR، وهيغوايين يفشل بترجمتها إلى هدف، بعدما أبعد الحارس تشيزني تسديدته لترتطم الكرة بعدها بالقائم الأيمن وتبتعد عن منطقة الخطر.

-26- ماندزوكيتش يهدد مرمى أصحاب الأرض مرة اخرى، برأسية متوسطة الارتفاع نحج دوناروما بالتعامل بعها.

-23- مع انتصاف الشوط الأول، الفريقان يتقسمان السيطرة على الكرة بنسبة 50% لكل منهما.

- 7- الكرواتي ماريو ماندزوكيتش يفتتح التسجيل برأسية عللا يسار الحارس دوناروما

- انطلاق المباراة

تشكيلتا الفريقين

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