يوفنتوس يضم كوادرادو بصفة نهائية

وأوضح يوفنتوس في بيان أن عقد كوادرادو كان يتضمن بنداً إلزامياً للشراء بالنظر الى بعض المعايير والتي باتت مجتمعة.

وسيدفع النادي الايطالي الذي سيخوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا امام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، 20 مليون يورو لفريق تشيلسي على ثلاث دفعات.

وبات كوادرادو مرتبطاً مع يوفنتوس حتى حزيران/يونيو 2020.

وخاض كوادرادو 83 مباراة مع يوفنتوس سجّل خلالها 8 أهداف مع 14 تمريرة حاسمة.