يوفنتوس يضم كوادرادو بصفة نهائية
أعلن نادي يوفنتوس، المتوّج بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم السادس على التوالي، اليوم الاثنين تعاقده بشكل نهائي مع المهاجم الكولومبي خوان كوادرادو بعدما دافع عن ألوانه لموسمين على سبيل الإعارة.
وأوضح يوفنتوس في بيان أن عقد كوادرادو كان يتضمن بنداً إلزامياً للشراء بالنظر الى بعض المعايير والتي باتت مجتمعة.
وسيدفع النادي الايطالي الذي سيخوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا امام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، 20 مليون يورو لفريق تشيلسي على ثلاث دفعات.
وبات كوادرادو مرتبطاً مع يوفنتوس حتى حزيران/يونيو 2020.
وخاض كوادرادو 83 مباراة مع يوفنتوس سجّل خلالها 8 أهداف مع 14 تمريرة حاسمة.