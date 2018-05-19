يوفنتوس يحتفل بالدوري الإيطالي ويودع بوفون

وكان الحارس الاسطوري جيجي بوفون نجم يوم التتويج ليوفنتوس، فودعه جمهور "السيدة العجوز" بعد 17 عاما مع الفريق للاعب البالغ حالياً 40 عاماً.

وبعد تقدم يوفنتوس بهدفي دانييلي روغاني الذي تابع كرة من مسافة قريبة (49) والبوسني ميراليم بيانيتش من ضربة حرة (52)، أخرج المدرب ماسيميليانو اليغري حارسه المخضرم في الدقيقة 63 ليدخل بدلا منه كارلو بينسوليو. وتوقفت المباراة لدقائق قليلة حيث خرج بوفون دامعا على غرار جماهير الفريق الاسود والأبيض وعانف كل زملائه والجهاز الفني قبل ان يدور حول الملعب مصافحا الجماهير.

وقلص فيرونا الفارق عبر اليسيو تشيرتشي (76)، ثم اهدر المدافع السويسري ستيفان ليشتاينر ركلة جزاء (85) في مباراته الاخيرة ايضا مع يوفنتوس، ليحقق "بيانكونيري" الفوز 2-1 وينهي موسمه مع 95 نقطة من 30 فوزا في 38 مباراة، بعد أن ضمن تتويجه سابقا بلقبه السابع تواليا والـ34 في تاريخه.

ويبقى لبوفون تقرير مصيره، كإداري أو فني مع يوفنتوس، في الاتحاد الايطالي أو الدولي؟ او حتى البقاء في الملعب، مع باريس سان جرمان الفرنسي او غيره.