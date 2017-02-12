يوفنتوس يتجاوز عقبة كالياري بهدفين

وقاد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين فريقه يوفنتوس للفوز بعد أن دوّن ثنائية في شباك أصحاب الأرض في الدقيقتين 37 و47 رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين.

ويحافظ يوفنتوس على صدارة الدوري برصيد 60 نقطة بعد أن حقق 20 انتصاراً و4 هزائم فيما بقي كالياري في المركز 15 برصيد 27 نقطة.

وهو الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإيطالي ليوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة.