ويأتي تعثر نابولي أمام ميلان في مرحلة مصيرية من الموسم، إذ أن فريق المدرب ماوريتسيو ساري مدعو لمواجهة يوفنتوس على ملعب الأخير الأحد المقبل، بعد أن يستضيف أودينيزي الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين.

وعاد يوفنتوس للتركيز على المعركة المحلية بعد خروجه المؤلم الأربعاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وأراح مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري العديد من لاعبيه الأساسيين على رأسهم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين ودوغلاس كوستا، مانحاً الفرصة للاعبين مثل المدافعين دانييلي روغاني والألماني بينيديكت هوفيديس الذي شارك أساسياً بعد تعافيه من إصابات متعددة عكرت فترة إعارته الصيف الماضي من شالكه، وسجل هدف المباراة الثاني.

وضغط يوفنتوس منذ البداية لكن دون أي تهديد حقيقي لمرمى سمبدوريا حتى الدقيقة 35 عندما سدد الألماني سامي خضيرة كرة بعيدة صدها الحارس دون عناء.

وفي ظل تواضع الأداء، أجرى أليغري تبديله الأول قبل الدخول إلى استراحة الشوطين بإدخال دوغلاس كوستا على حساب البوسني ميراليم بيانيتش، دون أن يعرف إذا كان الأخير مصاباً أو أنه كان تبديلاً تكتيكياً.

لكن الأهم أنه ومن أول لمسة له للكرة، صنع كوستا هدف التقدم عندما لعب تمريرة عرضية متقنة للكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي تلقفها مباشرة بشكل رائع وحولها في الشباك (45)، مسجلاً هدفه الثالث في 5 أيام بعد أن كان صاحب هدفين في الإياب ضد ريال مدريد (3-1).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 60 عندما لعب كوستا كرة عرضية متقنة إلى داخل المنطقة، فانقض عليها هوفيديس وحولها برأسه في الشباك، مسجلاً هدفه الأول بقميص "بيانكونيري" الذي أضاف هدفاً ثالثاً عبر خضيرة في الدقيقة 75 بعد تمريرة أخرى من كوستا.

وهي المرة الأولى التي يسجل لاعبان ألمانيان ليوفنتوس في مباراة دوري منذ 1993 حين حقق ذلك يورغن كولر وأندرياس مولر.