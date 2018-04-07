وتقدم يوفنتوس مرتين عبر نجمه ديبالا (16 و45+3 من ركلة جزاء)، ورد بينيفينتو مرتين بواسطة مهاجمه المالي الشيخ دياباتيه (24 و51)، قبل ان يضيف النجم الارجنتيني هدفه الشخصي الثالث (74 من ركلة جزاء) ويطمئن البديل البرازيلي دوغلاس كوستا بالهدف الرابع (82).

وهو الهاتريك الثالث لديبالا هذا الموسم بعد ثلاثيتيه في مرمى جنوى وساسوولو، ورفع رصيده الى 21 هدفا هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق 5 اهداف عن مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي المتصدر و3 اهداف عن مواطنه مهاجم انتر ميلان ماورو ايكاردي الثاني.

وحطم ديبالا افضل غلة له من الاهداف في موسم واحد في الكالتشيو (19 هدفا) والتي كان حققها موسم 2015-2016.

وعزز يوفنتوس الساعي الى لقب سابع على التوالي موقعه في الصدارة برصيد 81 نقطة وابتعد مؤقتا بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر نابولي الذي يستضيف كييفو فيرونا غدا الاحد في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 13 نقطة في المركز الاخير واقترب كثيرا من الهبوط.

واستعاد نادي "السيدة العجوز" توازنه بعد الخسارة المذلة امام ضيفه ريال مدريد الاسباني صفر-3 الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، وهو سيستفيد من 24 ساعة راحة مقارنة مع النادي الملكي الذي يلتقي جاره اتلتيكو مدريد غدا في دربي ساخن في الليغا، قبل اياب ربع نهائي المسابقة القارية الاربعاء المقبل في مدريد.

وفضل مدرب يوفنتوس ماسيميليانو اليغري اراحة حارس المرمى العملاق جانلويجي بوفون والمدافع جورجو كييليني والالماني سامي خضيرة والبرازيلي دوغلاس كوستا والارجنتيني غونزالو هيغواين، ترقبا للقمة الحاسمة امام ريال مدريد.

ودفع اليغري مكانهم بحارس المرمى الدولي البولندي فويسيتش تشيسني والمدافعين دانييلي روغاني والسويسري ستيفان ليشتشتاينر ولاعبي الوسط الفرنسي بليز ماتويدي وكلاوديو ماركيزيو والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وعاد المدافع المغربي المهدي بنعطية ولاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش الى التشكيلة الاساسية بعدما غابا عن مواجهة ريال مدريد بسبب الإيقاف.

ومنح ديبالا التقدم ليوفنتوس عندما تلقى كرة من الكولومبي خوان كوادرادو داخل المنطقة فسددها بيسراه ساقطة اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس كريسيان بوجيوني (16).

وأدرك دياباتيه التعادل اثر متابعته تسديدة نيكولاس فيولا من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (24).

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعد الاستعانة الى تقنية الفيديو، وذلك اثر عرقلة بيانيتش داخل المنطقة من المدافع الالباني بيرات دييمسيتي (45+3).

وادرك دياباتيه التعادل مرة اخرى بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها فيولا واسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس تشيسني (51).

ودفع اليغري بكوستا مكان كوادرادو (58)، ثم بهيغواين مكان ماركيزيو (63).

واصطاد هيغواين ركلة جزاء عندما تلقى كرة عالية داخل المنطقة فتعرض للعرقلة من فيولا فانبرى لها ديبالا بنجاح (74).

وطمأن كوستا جماهير يوفنتوس بتسجيله الهدف الرابع عندما تلقى كرة خلف الدفاع من هيغواين في الجهة اليسرى فتلاعب بمدافعين وسددها قوية بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (82).