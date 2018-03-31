نابولي يفشل في خطف الصدارة المؤقتة من يوفنتوس

وعاد نابولي بتعادل بطعم الهزيمة من أرض ساسوولو 1-1، ليفشل مؤقتاً بانتزاع الصدارة من يوفنتوس الذي يلعب في وقت لاحق مباراة قمة مع ميلان، فبقيت "السيدة العجوز" في الصدارة بفارق نقطة عن الفريق الجنوبي.



فبعد خسارته مع روما وتعادله مع إنتر، أهدر فريق المدرب ماوريتسيو ساري النقاط مجدداً، وتخلف باكراً بعد رأسية من فيديريكو بيلوزو ارتدت من العارضة إلى ماتيو بوليتانو تابعها في الشباك (22).

وانتظر نابولي حتى الدقيقة 80 للمعادلة بعد عرضية بعيدة من الجهة اليسرى مرت أمام الجميع حولها في مرماه المدافع البرازيلي روجيريو عن طريق الخطأ قبل أن تصل إلى المهاجم الإسباني المتربص خوسيه كايخون.



وكاد البولندي ميليك يمنح نابولي النقاط، لكن تسديدته الأكروباتية ارتدت من العارضة (84).

ونجح إيكاردي في تعزيز فرص إنتر للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب قيادة فريقه للفوز على هيلاس فيرونا 3-0 السبت ضمن المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الأإيطالي.

ووقع إيكاردي على اثنين من ثلاثية فريقه (1 و48) بينما تكفل الكرواتي بيرزيتش بالهدف الثالث (13).

وأصبح إيكاردي ثالث لاعب في تاريخ إنتر يسجل 24 هدفاً في موسمين على التوالي مع "نيراتسوري"، بعد المجري ستيفان نايرز (موسما 1950 و1951) وجوزيبي مياتسا (موسما 1930 و1931).

وحافظ إنتر على المركز الرابع رافعاً رصيده غلى 58 نقطة بفارق نقطة عن لاتسيو الخامس الذي انتصر بنتيجة عريضة على بينيفنتو 6-2.

وتناوب على أهداف لاتسيو كل من تشيرو إيموبيلي (19 و68) والإكوادوريي كايسيدو (60) والهولندي دي فريج (669 والبرازيلي لوكاس ليفا (83) وأخيراً الإسباني لويس البيرتو من ركلة جزاء (90+1) فيما سجل ثنائية الخاسر كاتالدي والبرازيلي غويلهرم (23 و51).



واستفاد لاتسيو من طرد كريستيان بوجوني حارس بينيفينتو بعد 9 دقائق على بداية المباراة.



وابقى اتالانتا السابع على آماله الاوروبية بفوزه على ضيفه أودينيزي 2-صفر بهدفي اندريا بيتانيا (68) واندريا مازييلو (74).



وبقي فيورنتينا التاسع في منتصف اللائحة بفوزه الرابع توالياً على حساب كروتوني الثامن عشر 2-صفر بهدفي الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (3) وفيديريكو كييزا (63).



واستعاد تورينو نكهة الانتصارات بتغلبه على مضيفه كالياري 4-صفر، حملت توقيع الإسباني ايغو فالكي (61) والصربي ادم لياييتش (65) والأرجنتيني كريستيان دانيال انسالدي (79) والنيجيري جويل اوبي (87).



وتعادل جنوى مع سبال 1-1. وبعد اهدار جانلوكا لابادولا ركلة جزاء مبكرة (6) ثم طرد فرانشيسكو فيكاري لاعب سبال (29)، سجل لابادولا من نقطة الجزاء في المحاولة الثانية (30)، قبل أن يعادل مانويل لاتساري (60)، كما انتصر كييفو على ضيفه سامبدوريا 2-1.