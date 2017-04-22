نابولي يغلق الباب أمام ليفربول وأرسنال بتجديد عقد إنسيني

وتحدثت العديد من التقارير مؤخراً عن رغبة كل من ليفربول وأرسنال في الحصول على خدمات اللاعب.

ونشر النادي، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب خلال توقيع العقد الجديد مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي في مؤتمر صحفي، والذي يمتد حتى حزيران/يونيو 2022.

ويقدم إنسيني (25 عاماً) حالياً أفضل موسم له بالدوري الإيطالي، حيث سجل لنابولي 14 هدفاً.