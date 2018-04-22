وتقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع تبقي 4 جولات فقط للنهاية.

وأصبح رصيد نابولي 84، مقابل 85 للمتصدر يوفي.

وسجل هدف نابولي الغالي السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 90 برأسية مركزة وصلته من ركنية إنسيني مانحاً فريقه نابولي الفوز والنقاط الثلاث.

وهو الفوز الأول لنابولي على يوفنتوس في تورينو منذ أن تغلب عليه 3-2 في الدوري في 31 تشرين الأول/اكتوبر 2009.

وهي الخسارة الثالثة هذا الموسم في الدوري والثانية على أرضه علماً بأنه لم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث في مباراة اليوم وذلك للمرة الأولى على أرضه منذ موسم 2011-2012.



المباريات المتبقية ليوفنتوس: (إنتر ميلان - يوفنتوس، يوفنتوس - بولونيا، روما - يوفنتوس، يوفنتوس - فيرونا)

المباريات المتبقية لنابولي: (فيورنتينا - نابولي، نابولي - تورينو، سمبدوريا - نابولي، نابولي - كروتوني).

وفيما يلي أبرز أحداث المباراة:

نهاية المباراة بفوز نابولي 1-0

- د 90 هدف قاتل ومفاجئ لنابولي برأس السنغالي كاليدو كوليبالي، بعد ركينة رفعها النجم إنسيني.

-د 83 بوفون مجدداً يقف في وجه تسديدة زيلنسكي ويمنع نابولي من التقدم.

-د 72 كاليخون يسدد داخل منطقة الجزاء لكن بوفون يحرم نابولي التقدم.

- د 67 مدرب نابولي ساري يخرج على نحو مفاجئ هامسيك ويدخل مكانه البولندي ميليك.

- ربع ساعة خالية من الخطورة بداية الشوط الثاني.

- الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي مع أفضلية كبيرة لنابولي، في حين على يوفنتوس أن يكون أكثر خطورة في الثاني إذا ما أراد الخروج فائزاً.

- د 38 إنسيني من تسلل واضح يهز الشباك لكن الحكم صاحٍ تماماً للحالة ولا تغيير في النتيجة (0-0).

- د 24 هامسيك كاد أن يفتتح التسجيل لنابولي بعدما تلقى كرة رائعة من ماريو، لكن كرته مرت بجانب بوفون خارج المرمى,

- نصف شوط عنوانه هجوم من نابولي وهجمة خطيرة واحدة من يوفي.

- د 17 أخطر فرص يوفنتوس جاءت من خلال حرة مباشرة سددها بيانتش، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس رينا، ثم مقصية من هيغوايين يخرجها كاليخون من خط المرمى.

- د 12 تبديل اضطراري ليوفي، بخروج كلييني مصاباً ودخول السويسري ليشتناير.

- د 11 حرة مباشرة لنابولي نفذها البرتغالي ماريو مرت بسلام على مرمى يوفي.

- د 2 إنسيني يهدد مرمى يوفي مبكراً لكن كرته لم تعرف طريق الشباك.

- انطلاق المباراة

اللاعبون على ميدان يوفنتوس وعلى خدودهم إشارات حمراء دعماً لمكافحة العنف ضد النساء في إيطاليا والعالم

تتجه الأنظار الأحد إلى تورينو حيث الموقعة الكروية الكبيرة بين يوفنتوس المتصدر ووصيفه نابولي الذي يسعى لتضييق الخناق عليه إذ يبتعد فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بفارق أربع نقاط فقط قبل خمس مراحل على نهائية الدوري.

تقديم المباراة

حذر ماوريتسيو ساري مدرب نابولي من أن فريقه يزور تورينو الأحد، في محاولة لإنهاء الهيمنة الكاسحة ليوفي على الدوري.

وكان يوفنتوس في طريقه لممارسة هوايته المفضلة وإضافة لقب جديد في "سيري أ"، بيد أن لاعبي المدرب أليغري سقطوا في فخ التعادل أمام كروتوني المتواضع 1-1، فيما فاز نابولي على أودينيزي 4-2 في مباراة صعبة الأربعاء.

نتيجتان أشعلتا المنافسة على لقب الدوري مجددا ومنحتا الأمل لنابولي الذي قلص الفارق لأربع نقاط مع "السيدة العجوز"، قبل خمس مباريات على ختام الدوري.

وحذر ساري الذي يحلم بقيادة الفريق الجنوبي للقبه الثالث في الدوري بعد 1987 و1990 "أنتم أقوى لكننا سنأتي إلى تورينو لنخوض المباراة (بقوة)، شاهدت الفريق يلعب بحدة مجددا. نحن في المركز الثاني حسابيا، الهدف تحقق، الآن يمكننا الاستمتاع".

لكن التاريخ الحديث لا يقف إلى جانب نابولي الذي خسر في آخر 6 زيارات إلى ملعب يوفنتوس في الدوري، كما خسر ذهابا على أرضه بهدف الأرجنتيني غونزالو هيغواين نجم هجوم نابولي سابقا.

وبحال فوز يوفنتوس، سيبتعد بفارق 7 نقاط عن الفريق الأزرق، ما يعني منطقيا إحرازه اللقب السابع تواليا والـ34 في تاريخه، فيما سيقلص فوز نابولي الفارق إلى نقطة يتيمة، ما سيشعل الصراع مجددا بينهما، خصوصا وأن يوفنتوس سيلتقي مع انتر وروما اللذين ينافسان بقوة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال السلوفاكي ماريك هامسيك قائد نابولي "ستكون مباراة هامة تؤثر على نهاية الموسم".





"قفزة كبيرة إلى الأمام"





ويقر أليغري بأن فريقه يتعين عليه الفوز ليضمن اللقب السابع تواليا، وهو تركيزه الأساس بعد الخروج الموجع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وقال أليغري "هناك نوع من الأسف على المباراة، لكننا كنا ندرك أن البطولة لم تكن لتحسم الأربعاء في أي ظرف من الظروف، كما لن تحسم الأحد أيضا".

وتابع "الفوز يمنحنا قفزة كبيرة إلى الأمام".

ويأمل أليغري في تعافي مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (التهاب معوي) ولاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش (مشكلة عضلية)، لتدعيم صفوفه، فيما يعاني لاعب الوسط ستيفانو ستورارو من التهاب في وتر اخيل ايضا.