ورفع نابولي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب في السنوات السبع الأخيرة الذي يواجه ميلان الرابع الأحد في مباراة قمة، وابتعد بفارق ثلاث نقاط عن انتر ميلان الذي يحل ضيفا على أتالانتا الحادي عشر.

وخاض الفريق الجنوبي المباراة بعدما أفلت من باريس سان جرمان الفرنسي بتعادله معه 1-1 على أرضه، في المرحلة الرابعة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

ومن أول فرصة لجنوى، صاحب المركز الرابع عشر، افتتح العاجي الشاب كريستيان كوامي التسجيل مباغتا دفاع نابولي بكرة رأسية قوية من مسافة قريبة عن مرمى الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، اثر عرضية جميلة جدا من الجهة اليمنى أرسلها البرازيلي رومولو (20).

وتحت الامطار الغزيرة كاد البولندي أركاديوش ميليك يسجل هدف التعادل لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه أهدر امام المرمى بعدما تصدى الحارس الروماني ايونوت رادو ببراعة على بعد امتار من البولندي (36).

في الشوط الثاني، بحث لورنتسو انسينيي وزملاؤه عن هدف التعادل، وكاد البلجيكي درايس مرتنز يحققه بعد أن سدد لولبية مرت بجانب القائم الأيسر (54).

وأوقف الحكم روزاريو أبيسو المباراة في الدقيقة 58 بسبب الأمطار الغزيرة. لكن بعد العودة إلى الملعب الذي كان يشبه بركة السباحة، عادل الإسباني فابيان رويز لنابولي بتسديدة يسارية ارضية جميلة إلى يمين الحارس رادو (62).

وفي وقت كانت المباراة تتجه نحو التعادل، خطف نابولي هدف الفوز بنيران صديقة اثر ركلة حرة حولها دافيدي بيراسكي عن طريق الخطأ في مرماه (86)، ليحقق نابولي فوزه التاسع في 12 مباراة ويعود بنقاط ثمينة من خارج معقله ملعب "سان باولو".

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