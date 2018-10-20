وسجل لنابولي الإسباني فابيان رويز 14 والبلجيكي داريس ميرتينز 82 من ركلة جزاء والكرواتي ماركو روغ 86.

واستغل نابولي عثرة يوفي بالتعادل مع جنوى، فقلص الفارق إلى 4 نقاط.

وصار رصيد فريق جنوب إيطاليا 21 نقطة، مقابل تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 8 في المركز 15.

وهو الفوز السابع لنابولي هذا الموسم والثاني توالياً منذ خسارته أمام يوفنتوس 1-3 في 29 أيلول/سبتمبر الماضي.

وبدوره وجه نابولي إنذاراً لباريس سان جسرمان الفرنسي الذي سيستضيفه الأربعاء المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس في الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

