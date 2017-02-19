نابولي وصيف مؤقت بعد تخطيه حاجز كييفو

ورفع نابولي رصيده إلى 54 نقطة وتقدّم بفارق نقطة واحدة على روما الذي يستضيف في وقت لاحق اليوم تورينو التاسع (35 نقطة)، فيما توقف رصيد كييفو فيرونا الحادي عشر عند 32 نقطة.

وافتتح نابولي التسجيل عبر الدولي لورنتسو إينسينييه الذي تابع بنجاح كرة وصلته داخل المنطقة من الألباني السيد يوساي (31).

ولم يتأخر الضيف في تعزيز تقدّمه بواسطة قائده السلوفاكي ماريك هامسيك الذي استثمر كرة وصلته من البرازيلي ألان ماركيش لوريرو (38).

وفي الشوط الثاني، قضى نابولي على الأمل الأخير لمضيفه بالتعويض حين سجّل البولندي بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث من مسافة قريبة إثر تمريرة من إينسينييه (58).

وقلّص ريكاردو ميجيوريني الفارق مستفيداً من تمريرة الهولندي جوناثان دي غوزمان (72).

وفي مباراة ثانية، تعادل سمبدوريا مع ضيفه كالياري 1-1.

ومنح التشيلي ماوريسيو إيسلا التقدم للضيوف بعد تمريرة رأسية من المولدافي أرتور يونيتا أنهاها في شباك الحارس إميليانمو فيفيانو (6).

وأدرك سمبدوريا التعادل بواسطة الدولي فابيو كوالياريلا الذي قام بمجهود فردي داخل المنطقة وأنهى الكرة في الشباك (22).

كما سقط أودينيزي أمام ضيفه ساسوولو 2-1 بعد أن كان سبّاقاً لافتتاح التسجيل بتسديدة قوية أطلقها الفرنسي سيكو فوفانا من مسافة بعيدة استقرت في أسفل الزاوية اليمنى (7).

وأدرك ساسوولو التعادل في الشوط الثاني بواسطة الفرنسي الآخر غريغوار ديفريل (70) قبل أن يمنحه اللاعب نفسه النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز (79) فارتفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر وتقدّم بفارق نقطة على الخاسر.

زيمان يمنح بيسكارا دفعاً جديداً

حقق بيسكارا فوزاً كاسحاً على ضيفه جنوى 5-صفر بقيادة مدربه القديم-الجديد الإيطالي زدينيك زيمان الذي عيّن الجمعة خلفاً لماسيمو أودو.

وكان زيمان ساهم في صعود بيسكارا إلى الدرجة الأولى عام 2012 وبقي فيها موسماً واحداً.

وبدأ بيسكارا المباراة بشكل جيد وتقدّم في وقت مبكر بالنيران الصديقة عندما سجّل قلب دفاع جنوى الأرجنتيني لوكاس ألفونسو أوربان خطأ في مرمى فريقه (5).

وعزّز بيسكارا تقدّمه بهدف ثان إثر ركنية نفذها كريستيانو بيراغي وتابع جانلوكا كابراري الكرة على يسار الحارس يوجينيو لامان (19).

وصعّب الفريق المحلي مهمة ضيفه بتسجيله الهدف الثالث عن طريق الدولي الليبي أحمد بن علي مستفيداً من تمريرة الدولي الألباني ليديان ميموشاي (31).

وجاهد جنوى في الشوط الثاني بقيادة هدافه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني (10 أهداف)، لاستدراك الموقف لكن دون جدوى.

في المقابل، أضاف بيسكارا هدفين آخرين بواسطة كابراري ومساندة ميموشاي له (81)، وألبرتو تشيري إثر عرضية من فرانشيسكو تسامبانو.

والفوز هو الثاني لبيسكارا في 26 مباراة والأول منذ 28 آب/أغسطس عندما تغلب على مضيفه ساسوولو 3-صفر في المرحلة الثانية، فارتفع رصيده إلى 12 نقطة وبقي في المركز الأخير بفارق نقطة خلف كروتوني وكلاهما صعدا في نهاية الموسم الماضي من الدرجة الثانية.

ويلعب ميلان مع فيورنتينا لاحقاً في ختام المرحلة.