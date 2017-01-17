ميلان يعود من بعيد ويدرك تعادلاً مثيراً مع تورينو

وبدا تورينو في طريقة للثأر من فريق المدرب فينتشنزو مونتيلا الذي أقصاه الخميس من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس أيطاليا بالفوز عليه 2-1، وذلك بعدما تقدم بهدفين لا يفصل بينهما سوى 6 دقائق، الأول عبر أندريا بيلوتي إثر تمريرة من الصربي آدم لياييتش (21)، والثاني عبر ماركو بيناسي بعد تمريرة من الإسباني ياغو فالكوي (26).

وكان بإمكان صاحب الأرض أن يحسم المباراة منذ الشوط الأول لو تمكن لياييتش من ترجمة ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه بعد خطأ داخل المنطقة من إينياتيسو أباتي على أنتونيو باريكا، إلا أن الحارس جانلويجي دوناروما تألق وحرم الصربي من الهدف (32).

وعاد ميلان الى اللقاء في الشوط الثاني عندما قلص الفارق عبر أندريا بيرتولاتشي (56) قبل أن يدرك التعادل بعدها بأربع دقائق من ركلة جزاء نفذها الكولومبي كارلوس باكا بعد خطأ داخل المنطقة من لوكا روسيتيني على غابريل باليتا (60).

ورغم العودة من بعيد وإنقاذه نقطة، فرط ميلان بفرصة ذهبية لتقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر إلى 6 نقاط فقط، بعد خسارة الأخير أمام مضيفه فيورنتينا (1-2) الأحد.

ورفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس ولكلاهما مباراة مؤجلة، فيما أصبح رصيد تورينو 30 نقطة.