وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً قد انضم إلى "البلوز" الصيف الماضي قادماً من موناكو مقابل نحو 45 مليون يورو.

ولعب باكايوكو مع تشيلسي في 43 مباراة سجل خلالها 3 أهداف. وقال الفريق في بيان له على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت: "سجل باكايوكو معنا 3 أهداف وساعدنا على الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي بمشاركته 90 دقيقة كاملة في فوزنا على مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي".

من جهته أعلن النادي الإيطالي أنه سيتم تقديم باكايوكو للإعلام في مؤتمر صحفي يوم الجمعة القادم".

ولم يكشف ميلان عن أي تفاصيل إضافية عن الصفقة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن العقد يشمل بندا لإجبارية الشراء، أي أن اللاعب الفرنسي سينتقل إلى ميلان بشكل كامل منتصف العام المقبل مقابل نحو 50 مليون دولار أميركي وسيحصل تشيلسي على ربع المبلغ خلال الصيف الحالي على أن يتم دفع باقي المبلغ العام المقبل.

