ميلان يخطف تعادلاً "دراماتيكياً" في ديربي ميلانو

وبدا ميلان في طريقه لخسارة مباراته الأولى في عهد مالكيه الصينيين الجدد، لكن فريق المدرب فنتشنزو مونتيلا عاد من بعيد وعوض تخلفه في الشوط الأول بهدفين، إلى تعادل قاتل بعدما قلص الفارق في الدقائق السبع الأخيرة قبل أن يخطف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عبر مدافعه الكولومبي كريستيان زاباتا.

وكان ميلان يخوض المباراة بعد يومين من إكمال مستثمرين صينيين، من خلال مجموعة "روسونيري سبورت اينفستمنت لوكس"، صفقة الاستحواذ على النادي من شركة "فينيفست" القابضة العائدة لعائلة رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني.

وشاءت الصدف أن تكون مباراته الأولى من بعد حقبة برلوسكوني الذي وصل إلى الفريق قبل 31 عاماً وقاده إلى إحراز 29 لقباً (بينها 5 في دوري أبطال أوروبا من أصل 7 ألقاب أحرزه النادي في تاريخه)، ضد جاره انتر المملوك ايضا من الصينيين، وتحديداً من مجموعة "سونينغ" التي اشترته قبل أقل من عام.

وحافظ ميلان بهذا التعادل القاتل الذي تجنب فيه هزيمته الثانية فقط في المراحل العشر الأخيرة، على مركزه السادس بفارق نقطتين أمام جاره الذي يصارعه من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ولن تكون مهمة الفريقين سهلة في المراحل الست الأخيرة، إذ تنتظر انتر مباريات صعبة ضد فيورنتينا الثامن ونابولي الثالث ولاتسيو الرابع، والوضع مشابه بالنسبة لميلان أيضاً لأنه مدعو لمواجهة روما الثاني وأتالانتا الخامس في أصعب مبارياته في المراحل الست الأخيرة.

وجاءت بداية المباراة سريعة وكان ميلان الطرف الأخطر وحرمه القائم الأيسر من افتتاح التسجيل من محاولة للإسباني جيرار ديلوفيو من زاوية ضيقة إثر ركلة ركنية (14).

وبقي ديلوفيو التهديد الأكبر لدفاع انتر لكن دون فعالية ثم نجح أصحاب الضيافة ومن أولى فرصهم في افتتاح التسجيل عبر اللاعب الدولي انتونيو كاندريفا الذي وصلته الكرة بتمريرة من روبرتو غاليارديني، فسددها مباشرة من زاوية صعبة في شباك جانلويجي دوناروما الذي تفاجأ بالكرة وكان رد فعله متأخراً (36).

وهي المرة الأولى يسجل انتر هدفا في الشوط الأول من مباراة الديربي منذ عام 2012 حين حقق ذلك الأرجنتيني وولتر صامويل.

وأعطى هذا الهدف دفعاً معنوياً لفريق المدرب ستيفانو بيولي الذي كان قريباً من الهدف الثاني لكن الأرجنتيني ماورو إيكاردي وصل متأخراً ومرت عرضية البرتغالي جواو ماريو من أمام باب المرمى دون أن تجد من يتابعها في الشباك (40)، لكن سرعان ما عوض هذه الفرصة عندما تبادل الكرة مع الكرواتي ايفان بيريسيتش إثر هجمة مرتدة سريعة قبل أن يسددها في الشباك (44).

وكاد انتر أن يستهل الشوط الثاني بهدف ثالث إثر هجمة مرتدة سريعة وتبادل أخر بين بيريسيتش وايكاردي لكن الأول سدد الكرة ضعيفة بين يدي الحارس (55)، ثم استفاق ميلان وكان قريباً من تقليص الفارق عبر المتألق ديلوفيو لكن الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش تألق وأنقذ فريقه (66).

واشتعلت المباراة في الدقائق السبع الأخيرة عندما تمكن ميلان من تقليص الفارق عبر أليسيو رومانيولي الذي انقض على الكرة بأسفل قدمه وحولها في الشباك بعد عرضية من الإسباني خيسوس سوسو (83).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف ميلان التعادل إثر ركلة ركنية نفذها من الجهة اليسرى البديل مانويل لوكاتيلي وتلقفها زاباتا "طائرة" على القائم البعيد فارتدت الكرة من العارضة وإلى داخل المرمى (7+90).