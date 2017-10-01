ميلان- مونتيلا في وضع محرج

ويدين روما بفوزه إلى كل من البوسني إيدين دجيكو (72) وأليساندرو فلورينزي (77).

وكثر الحديث في الساعات الأخيرة عن إمكانية عودة كارلو أنشيلوتي إلى تدريب ميلان بعدما تخلى بايرن ميونيخ الألماني عن خدماته، لاسيما بعد الخسارة التي مني بها الفريق اللومباردي أمام سمبدوريا (صفر-2) في المرحلة السابقة، وستتعزز هذه الفرضية بعد هزيمة الأحد أمام روما الذي رفع رصيده الى 15 نقطة في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وفي المقابل، تجمد رصيد منافسه الذي أنفق الكثير من الأموال هذا الصيف رغبة من الادارة الصينية الجديدة بإعادته لمكانته السابقة، عند 12 نقطة في المركز السابع.

ويدين فريق العاصمة بفوزه إلى البوسني إيدين دجيكو الذي سجل هدفه السابع حتى الآن بتسديدة من خارج المنطقة (72)، واليساندرو فلورنزي الذي وضع حداً لصيامه عن التهديف دام لـ546 يوماً (هدفه الأخير ضد لاتسيو في نيسان/أبريل 2016)، بعدما تابع الكرة التي صدها الحارس إثر تسديدة من البلجيكي راديا ناينغولان (77).

وأكمل ميلان اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الجديد التركي هاكن جالهانوغلو في الدقيقة 80 لحصوله على انذار ثان.

