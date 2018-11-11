البث المباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من نوع خاص، نظراً لعراقة الفريقين في العالم أجمع.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس وميلان على أرض الأخير فرض نفسه باعتبارها أهم مباريات يوم الأحد التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً لأداء يوفنتوس المبهر وحسابات المواجهة أمام ميلان.



ويحاول يوفنتوس إكمال سلسلة نتائجه الجيدة وتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، فيما يأمل ميلان الفوز بمباراته الرابعة توالياً في المسابقة.ويحتل يوفنتوس المركز الأول قبل انطلاق الجولة برصيد 31 نقطة من 11 مباراة بينما يقبع ميلان في المركز الرابع حالياً بـ21 نقطة.



مباراة يوفنتوس وميلان – مباشر



مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ يوفنتوس قادم من خسارة صادمة في أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي 2-1 بينما تعادل ميلان 1-1 مع ريال بيتيس الإسباني الخميس في يوروبا ليغ.

مباراة يوفنتوس وميلان يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD4 باللغة العربية الأحد في الساعة 10 و30 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس عبر الإنترنت



وستبث مباراة يوفنتوس الأحد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة يوفنتوس وميلان أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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