

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكييفو في أهم مباريات يوم السبت فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ حامل اللقب يملك طموحات مشروعة في مواصلة هيمنته على البطولة والتفرّغ إلى دوري أبطال أوروبا في أسرع وقت ممكن.

وفرضت مباراة يوفنتوس وكييفو نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً لعراقة يوفنتوس الذي يملك شعبية كبيرة في العالم، حيث سنقوم بتغطية أبرز لقطات المباراة بالفيديو والأرقام على موقعنا.





ويحتاج يوفنتوس لأن يلعب بتركيز كبير وبهدوء خاصة وأنّ مثل هذا النوع من المباريات قد يخضع لعنصر المفاجأة.

رونالدو في قائمة يوفنتوس الرسمية



مباراة يوفنتوس - مباشر



مشاهدة مباراة يوفنتوس وكييفو مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن يوفنتوس يدخل بمعنويات عالية عقب سوق انتقالاته المميز.

مباراة يوفنتوس وكييفو سبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 4 باللغة العربية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



البث المباشر لمباراة يوفنتوس عبر الإنترنت



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تقديم الجولة الأولى من الدوري الإيطالي

بعد ترقب وانتظار، يبدأ رونالدو مغامرته الجديدة إلا أنّ أجواء الحزن ستكون سائدة على خلفية كارثة انهيار الجسر في جنوى.

وتصدر صاحب الـ33 عاماً عناوين هذا الصيف بعد قرار تركه ريال مدريد الإسباني الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، والانتقال إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

وكان يوفنتوس وسائر فرق "سيري آ" تمني النفس بأن تكون بداية الموسم احتفالية، لكن كارثة انهيار جزء من جسر موراندي الثلاثاء في جنوى أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 38 قتيلاً، ألقى بظلاله على افتتاح البطولة.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي الخميس إرجاء المباراتين المقررتين الأحد لفريقي مدينة جنوى، متجاوبة مع طلب تقدم به الناديان، وسط دعوات أيضاً بإرجاء مباريات المرحلة ككل.

وكان من المفترض أن يحلّ جنوى الأحد ضيفاً على ميلان، فيما يلعب سمبدوريا على أرضه ضد فيورنتينا، لكن "رابطة الدوري الإيطالي +سيري آ+، ونظراً لطلبي التأجيل اللذين تقدم بهما سمبدوريا وجنوى لمباراتيهما المقررتين الأحد 19 آب/أغسطس في الساعة 20,30 بسبب المأساة التي أثرت على مدينة جنوى، وبعد الحصول على موافقة فيورنتينا وميلان، قررت إرجاء المباراتين إلى موعد يحدد لاحقاً".

وكشفت رابطة الدوري أنه ستكون هناك دقيقة صمت قبل كلّ مباريات المرحلة الأولى في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، بينها مباراتا يوفنتوس ووصيفه نابولي ضد كييفو فيرونا ولاتسيو توالياً في ملعبي الأخيرين.

وسيضع جميع اللاعبين شارات سوداء تكريماً للضحايا في المرحلة الافتتاحية التي طالب رئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو بإرجائها بأكملها، كاشفا لراديو "آر أم سي سبورت" أنه "اتصلت بالرؤساء (الأندية) حتى نتمكن من القول بأننا لسنا مضطرين للعب".

أضاف "تحدثت إلى (مدير يوفنتوس) ماروتا وقال إن يوفنتوس لن يلعب يوم السبت، لا يمكنك أن تلعب يوم الجنازة".

- تأثير رونالدو على "سيري آ" بأكمله -

ورغم أجواء الحزن، ستكون الأنظار موجهة بطبيعة الحال إلى المباراة الأولى لرونالدو مع فريق "السيدة العجوز" الذي خرج عن تقليده وأنفق أموالاً طائلة هذا الصيف في محاولة منه للفوز بدوري أبطال أوروبا بعدما هيمن تماماً على المنافسات المحلية.

وعزز فريق المدرب ماسيميليانو أليغري صفوفه بضمه أيضاً الظهير البرتغالي جواو كانسيلو والحارس ماتيا بيرين ولاعب الوسط الألماني إيمري جان، كما عاد اليه قلب دفاعه ليوناردو بونوتشي بعد عام فقط على رحيله إلى ميلان الذي حصل بدوره من غريمه على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (إعارة) وقلب الدفاع ماتيا كالدارا.

وسيكون الحارس المخضرم جانلويجي بوفون الغائب الأبرز عن يوفنتوس والدوري الإيطالي بعد انتقاله إلى الدوري الفرنسي للدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان.

وأشار لاعب وسط يوفنتوس الدولي الألماني سامي خضيرة، إلى أنّه يتطلع بفارغ الصبر للعب إلى جانب رونالدو مجدداً بعدما كان زميله في ريال مدريد، ونسيان ما اختبره هذا الصيف من خيبة في مونديال روسيا حين تنازل المنتخب الألماني عن لقبه بخروجه من الدور الأول.

وبما أن لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي عاد للتو من عطلته الممدة نتيجة وصوله إلى نهائي المونديال وفوز بلاده باللقب العالمي، قد يبدأ أليغري اللقاء الأول للموسم بإشراك جان وخضيرة في الوسط إلى جانب البوسني ميراليم بيانيتش والإكوادوري خوان كوادرادو.

وافترق نابولي عن مدربه ماوريتسيو ساري الذي انتقل للإشراف على تشيلسي الإنكليزي، وتعاقد مع المدرب الفذ كارلو أنشيلوتي الذي يسجل عودته إلى "سيري آ" بعد ترحال لحوالى عقد من الزمن.

ويبدأ أنشيلوتي رحلة العودة إلى الدوري الإيطالي الذي أحرز لقبه مرة واحدة كمدرب عام 2004 مع ميلان، باختبار صعب يجمع فريقه بلاتسيو على ملعب الأخير في العاصمة التي يبدأ فريقها الآخر روما، ثالث الموسم الماضي، مشواره الأحد من ملعب تورينو.

أما ممثل إيطاليا الآخر في دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان، فيحل الأحد ضيفاً على ساسوولو، فيما يلعب بولونيا مع سبال.

ويحتفل بارما بعودته إلى دوري الأضواء بعد ثلاثة أعوام على هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب مشاكل مالية أدت الى افلاسه، بلقاء ضيفه أودينيزي، فيما يلعب إمبولي وفروزينوني الأحد مع كالياري والإثنين مع أتالانتا على التوالي.

