ترتيب الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة انتر ويوفنتوس بث مباشر- اشترك هنا

عقب الخسارة في المرحلة الماضية امام نابولي بهدف دون رد باتت امال يوفنتوس بالتتويج باللقب السابع على التالي على محك، و السقوط السبت في قمة المرحلة 35 ضد مضيفه انتر في ملعب جيوزيبي مياتزا وفوز نابولي الاحد على فيورنتينا قد يعقد الامور بالنسبة لفريق السيدة العجوز ويزيحه جانبا من قمة الترتيب.

وتقلص الفارق الذي يفصل يوفنتوس عن نابولي الى نقطة فقط قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.

مشاهدة مباراة انتر ويوفنتوس السبت في بث مباشر وحصري عبر HD4 على الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة وايضا عبر CONNECT.

ويدرك يوفنتوس انه يواجه خصما شرسا في مباراة السبت، لاسيما أن انتر الذي يقاتل بشراسة من أجل الحصول على مقعد مؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل يتخلف بفارق نقطة واحدة عن فقط عن المركزين الثاني والثالث المؤهلين الى دوري الأبطال واللذين يحتلهما قطبي العاصمة روما ولاتسيو على التوالي.

وكان انتر قد فرض التعادل السلبي على يوفنتوس عندما حل ضيفا عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما فاز عليه في الزيارة الأخيرة لعملاق تورينو الى "جوسيبي مياتزا" بنتيجة 2-1 في المرحلة الرابعة من الموسم الماضي.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إيفرتون وليفربول وأهم مباريات الدوري الانكليزي الممتاز اليوم السبت بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة، وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

أرقام قبل المواجهة

- فاز الإنتر مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها أمام يوفنتوس في (السيري أ) منهزماً 5 مرات خلالها.

- لكن، خسر يوفنتوس في آخر مباراتين لعبهما في ضيافة الإنتر في جميع المنافسات.

- فشل الإنتر في التسجيل في 5 من آخر 7 مباريات لعبها أمما يوفنتوس في جميع المنافسات.

- لم يخسر الإنتر في آخر 8 مباريات لعبها كصاحب الأرض في (السيري أ) (ف 4 ت 4) - آخر خسارة له كانت في ديسمبر أمام أودييزي.

- لم يتلق الإنتر أي هدف خلال آخر 4 مباريات لعبها على أرضه - آخر مرة حافظ على نظافة شباكه في 5 استضافات متتالية كانت في أبريل 2010.

- آخر مرة خاض يوفنتوس 3 مباريات متتالية دون فوز في (السيري أ) كانت في مايو 2017.

- 3 من الأهداف الخمسة الماضية التي تلقتها شباك يوفنتوس في (السيري أ) سُجلت من كرات ثابتة.

- يلتقي في هذا اللقاء فريقان من الفرق الثلاثة التي تلقت أقل عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم في السيريا (3 لكل منهما) – روما هو الفريق الآخر.

- سجل ماورو إيكاردي 7 أهداف في 10 مباريات لعبها أمام يوفنتوس في (السيري أ) - 3 منها في 4 زيارات له أمامه في السان سيرو.

- رغم خوضه 133 دقيقة لعب خلال آخر مباراتين لعبهما في (السيري أ)، لم ينفذ باولو ديبالا أي محاولة تسديد ولمس الكرة 4 مرات فقط في منطقة جزاء الخصم.

نابولي ينتظر هدية من انتر قبل مواجهة فيرونتينا

يدخل نابولي الى مباراة الأحد في فلورنسا ضد فيورنتينا بمعنويات مرتفعة جدا بعدما حقق فوزه الأول على الملعب الجديد ليوفنتوس.

ويدين نابولي بفوزه الأول على "السيدة العجوز" في تورينو منذ تغلبه عليه 3-2 في الدوري في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2009، الى قلب دفاعه الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الاخيرة من اللقاء.

وتبدو الأمتار الأخيرة من الموسم أسهل على نابولي من يوفنتوس، إذ يستضيف تورينو وكروتوني في المرحلتين 36 و38 الأخيرة، فيما يحل ضيفا على فيورنتينا وسمبدوريا.

لكن ساري يشدد على ضرورة "أنه يتوجب علينا التفكير فقط بمباراتنا المقبلة دون الانجراف. سيكون الأمر صعبا".

ويدخل فيورنتنيا الذي يتخلف 4 نقاط عن أول مركز أوروبي، الى المباراة على خلفية هزيمتين متتاليتين بعد 8 مباريات دون خسارة منذ وفاة قائده دافيدي استوري جراء أزمة قلبية.

وتفتتح المرحلة السبت بلقاء روما وضيفه كييفو الذي يبتعد نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، وذلك قبل اربعة أيام من المباراة المرتقبة على ملعبه ايضا ضد ليفربول الإنكليزي الذي ألحق بفريق العاصمة هزيمة ثقيلة الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بنتيجة 5-2.

وسيخوض فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو المباراة ضد كييفو بغياب الهولندي كيفن ستروتمان والأرجنتيني دييغو بيروتي اللذين يعانيان من الإصابة.

ويحل قطب العاصمة الاخر لاتسيو ضيفا على تورينو الأحد، فيما يلعب ميلان مضيفه بولونيا مع أمل العودة الى سكة الانتصارات بعد الخسارة الصعبة في المرحلة السابقة ضد متذيل الترتيب بينيفينتو.

ويتخلف فريق جينارو غاتوزو بفارق نقطة واحدة عن اتالانتا صاحب المركز السادس المؤهل الى "يوروبا ليغ".

وسيضمن ميلان بطاقته الى المسابقة القارية في حال تفوق على يوفنتوس في التاسع من ايار/مايو واحرازه لقب الكأس الإيطالية للمرة الأولى منذ 2003.