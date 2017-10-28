مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس مباشرة وحصريا

جدول ترتيب الدوري الايطالي

شاهدوا معنا السبت 28 تشرين الثاني/ أكتوبر مباراة ميلان - يوفنتوس مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS وكذلك اهم وأبرز مباريات الدوري الايطالي .

أرقام مباراة ميلان - يوفنتوس

فاز يوفنتوس 8 مرات في آخر 9 مباريات لعبها أمام ميلان في الدوري (خسارة 1).

لم يسجل ميلان أكثر من هدف واحد في أي من آخر 7 مباريات لعبها أمام يوفنتوس في سان سيرو في الدوري.

فشل ميلان في التسجيل في آخر مباراتين لعبهما على أرضه في الدوري – آخر مرة فشل في 3 مباريات متتالية في سان سيرو كانت في ديسمبر 2007.

سجل الفريقان في آخر 7 لقاءات بينهما عندما كان يوفنتوس الفريق الضيف (معدل 4.7 في كل مباراة).

آخر مرة فشل يوفنتوس في المحافظة على نظافة شباكه في 8 زيارات متتالية في السيريا كانت في أغسطس 2010.

سجل يوفنتوس 31 هدفاً في الدوري هذا الموسم – أكثر من أي فريق آخر – هذه أعلى حصيلة له بعد 10 جولات منذ موسم 1951/1952 (31 أيضاً).

تقدم يوفنتوس بالنتيجة في جميع مبارياته العشر هذا الموسم في السيريا بينما خسر ميلان في جميع المباريات الأربع التي تأخر فيها بالنتيجة.

سجل يوفنتوس أكبر عدد من الأهداف بالرأس هذا الموسم في السيريا (4 بالتساوي مع روما) – لم يتلق ميلان هدفاً بالرأس هذا الموسم في المنافسة.

سجل نيكولا كالينيتش في كل من آخر 3 مباريات لعبها أمام يوفنتوس في الدوري.

سجل غونزالو هيغوايين 4 أهداف في أول 4 مباريات لعبها أمام ميلان في السيري (أ ) لكنه لم يسجل في آخر 4.

تقديم المباراة:

حقق يوفنتوس الثالث وميلان الثامن فوزين كبيرين بنتيجة واحدة 4-1 في المرحلة الماضية، الأول على سبال الوافد الجديد، والثاني على كييفو.

ويستعيد يوفنتوس باشراف مدرب ميلان السابق ماسيميليانو أليغرو مستواه المعهود تدريجياً بعد فترة من التذبذب، ويعول بدرجة كبيرة على مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا، بفارق هدفين خلف تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو.

كيفية مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس: السبت 28 تشرين الأول/ أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD4، عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة وبتعليق الزميل حفيظ الدراجي.

وكان أليغري أراح أمام سبال الحارس جانلويجي بوفون وجورجيو كييليني والبوسني ميراليم بيانيتش وكلاوديو ماركيزيو والكولومبي خوان كوادرادو، اذ يحل الفريق ضيفا على سبورتينغ البرتغالي الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.

وسيغيب عن تشكيلة يوفنتوس مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش للايقاف لطرده أمام أودينيزي الأسبوع الماضي.

في المقابل، فان ميلان لم يصل بعد الى المستوى المأمول بعد التعاقدات الهائلة التي ابرهما منذ انتقال ملكيته الى مستثمرين صينيين، ما جعل مدربه فينتشنزو مونتيلا تحت الضغط لتحقيق النتائج الجيدة والا واجه خطر الاقالة من منصبه.

وتفتقد تشكيلة ميلان صخرة دفاعه المنتقل من يوفنتوس بالذات ليوناردو بونوتشي (30 عاماً) الموقوف مباراتين لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة قبل الماضية التي تعادل فيها فريقه مع جنوى سلبا.

وتذمر مونتيلا من اللجوء الى تقنية الاعادة بالفيديو لاتخاذ قرار الطرد قائلاً "حكم الفيديو المساعد يساعدنا لكن يجب علينا أن نقرر، هل نحن في عالم متلفز أو على أرضية الملعب؟".

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نابولي لمواصلة تألقه

ستكون الفرصة سانحة أمام نابولي لابقاء الفارق على حاله على اقل تقدير عندما يستضيف ساسوولو الخامس عشر برصيد 8 نقاط فقط، لكن فوزه الأخير بصعوبة على جنوى 3-2 يحتم على مدربه ماوريتسيو ساري اعادة التوازن الى التشكيلة لا سيما بعد اهدار العديد من الفرص امام المرمى.

ويبرز في تشكيلة ساري كل من البلجيكي درايس ميرتينز ولورنتسو اينسيني والاسباني خوسيه كايخون والسلوفاكي مارك هامسيك.

كيفية مشاهدة مباراة نابولي وساسولو:

الأحد 29 تشرين الأول/أكتوبرعبر قناة beIN SPORTS H4، على الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة و بتعليق الزميل خالد الحدي.

ويستعد نابولي بدوره لمباراة قمة مع ضيفه مانشستر سيتي الاربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يواجه فيها صعوبات كبيرة بعد خسارته مرتين أمام سيتي بالذات 1-2 وشاختار دونيتسك الأوكراني بالنتيجة ذاتها، وفوزه على فينورد الهولندي 3-1، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط فقط، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر سيتي و3 خلف شاختار.

ويتحين انتر ميلان صاحب البداية القوية هذا الموسم الفرصة للانقضاض على الصدارة، وهو يخوض مواجهة سهلة في ضيافة فيرونا الثامن عشر بست نقاط فقط، خاصة وانه يملك السلاح الهجومي المناسب بوجود الارجنتيني ماورو ايكاردي شريك ديبالا في المركز الثاني للهدافين.

وسيحاول لاتسيو وضع مشاكل جمهوره وتصرفاتهم التي وصفت بالعنصرية جانبا والفوز على بينيفينتو المتواضع الذي يتذيل الترتيب بعد أن خسر مبارياته العشر الأولى واقال مدربه ماركو باروني بعد المرحلة التاسعة وعين روبرتو دي تسيربي بدلاً منه.

ويلعب روما الخامس مع بولونيا، واودينيزي مع اتالانتا، وسمبدوريا مع كييفو، وسبال مع جنوى، وكروتوني مع فيورنتينا، وتورينو مع كالياري.

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