مباراة ميلان وانتر الآن بث مباشر ضمن الدوري الإيطالي

شاهد هدف التقدم الثاني لانتر ميلان ومن ثم التعديل لميلان مجددا

هدف التعادل لميلان ١-١

هدف التقدم لانتر ميلان ١-٠

النزال التاريخي في دربي ميلانو او ديلا مادونينا يتجدد في قمة مباريات اليوم فمباراة ميلان وانتر دائماً ما تكون خارج اطار الحسابات والظروف مهما كان وضع الفريقين وحالتهما، فكيف إذا كان احدهما اعاد استكشاف نفسه هذا الموسم.

يحتل انتر ميلان المركز الثاني برصيد 19 نقطة مع فارق اهداف 11+ مقابل 12 نقطة لميلان في المركز السابع مع فارق اهداف يبلغ صفراً.

ورغم انفاقه اكثر من 200 مليون يورو على لاعبين جدد خلال الانتقالات الصيفية لم يقدم ميلان مستوى جيداً وقد خسر ثلاث مباريات هذا الموسم في الدوري، إلا أن فنتشنزو مونتيلا أكد مرارا ان البطولة في بداياتها.

أما غريمه التقليدي انتر فيقدم موسماً جيداً بقيادة لوتشيانو سباليتي وضعه بين كبار الدوري وفوزه اليوم سيجعله على مسافة نقطتين من المتصدر وقد حقق لحينه ستة انتصارات وتعادلاً جاء أمام بولونيا.

الجولة الماضية من الدوري شهدت فوز انتر خارج ارضه على بينفينتو 2-1 فيما خسر ميلان امام ضيفه روما 0-2 علماً انه خسر في آخر جولتين بذات النتيجة.

سيغيب عن انتر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي اصيب خلال المهمة الدولية في تصفيات كأس العالم مع كرواتيا، وبخلاف ذلك تبدو صفوف لاعبي سباليتي جاهزة.

أما من جهة ميلان فيغيب التركي هاكان كاليانوغلو بسبب الإيقاف فيما يستمر غياب اندريا كونتي ولوكا انتونيللي بسبب الإصابة.

فيما يلي تفاصيل مواجهة ميلان وانتر ميلان لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة ميلان وانتر اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم الأحد 15 اكتوبر وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة،

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد جيوزيبي مياتزا.

القناة الاستوديو المباراة HD 4 20:30 21:45 مكّة المكرّمة

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من سيعلق على المباراة؟

سيتولى الزميل عصام الشوالي التعليق على مباراة دربي ميلانو المنتظرة، ليكتمل معه المشهد الكروي المنتظر حصرياً على beIN SPORTS.