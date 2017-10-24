مباراة انتر وسمبدوريا اليوم بث مباشر

يستقبل انتر ميلان نادي سمبدوريا في اهم مباريات اليوم في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الايطالي.

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- نهاية الشوط الاول بتفوق مستحق لانتر 2-0.

32 - القائد الارجنتيني لانتر ماورو إيكاردي يضع بصمته على أداء فريقه ويسجل الهدف الثاني من تسديدة متقنة استقرت في شباك الضيوف.

29 - الحارس كريستيان بودجيوني يترك مرماه ليحبط هجوم إيكاردي لكنه يرجع الكرة أمام بيريسيتش الذي لعبها طويلة باتجاه المرمى لا انها اصطدمت بالقائم وعادت بين أحضان حارس "سامب".

18 - السلوفاكي ميلان سكرينيار يفتتح التسجيل لانتر ضد فريقه السابق.

15 - انتر يستمر في السيطرة، مصدر الخطورة الرئيسي بيريسيتش يتلاعب بدفاع سمبدوريا ويلعب عرضية مميزة لم يستفد منها دامبروزيو وسدّدها بجانب الخشبات الثلاث.

13 - الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش ينجح في دخول منطقة الجزاء ويسدّد كرة زاحفة يوقفها حارس سميادوريا كريستيان بودجيوني.

- المباراة تبدأ بنسق جنوني، الكولومبي دوفان زاباتا يسدّد فوق مرمى هاندانوفيتش وأنطونيو كاندريفا يرد بصاروخية جانبت مرمى الضيوف.

يقدم انتر موسماً رائعاً حتى الان بقيادة مدربه الخبير لوتشيانو سباليتي، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر نابولي.

خلال الجولات التسع الماضية حقق انتر الفوز في 7 مباريات وتعادل في اثنتين مسجلاً 17 هدفاً في حين تلقت شباكه 5 أهداف فقط وهو أقوى خط دفاع في الدوري الإيطالي رفقة نابولي.