ماندزوكيتش يمدّد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2020

وأكد يوفنتوس في بيان له: "ماريو هو أحد رموز هذا الفريق ومن الممكن أن يبقى معنا فترة أطول من ذلك".

وفرض ماندزوكيتش (31 عاماً) نفسه بين أهم العناصر في تشكيلة فريق "السيدة العجوز" منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2015 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان عقد ماندزوكيتش الذي سجل 7 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري الإيطالي، سينتهي عام 2019.

وأضاف يوفنتوس: "ماندزوكيتش مدّد عقده لمدة عام واحد وسيبقى في يوفنتوس حتى عام 2020".

وخاض الكرواتي 84 مباراة مع يوفنتوس في مختلف المسابقات وسجل 23 هدفاً.

وحقق يوفنتوس الثنائية المحلية هذا الموسم وهو يرصد الثلاثية عندما يخوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني في 3 حزيران/يونيو المقبل في كارديف.