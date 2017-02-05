كوادرادو يوقف سلسلة انتصارات إنتر ويطير بيوفنتوس

وأعاد فريق المدرب ماسيميليانو أليغري فارق النقاط الست الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه نابولي الفائز السبت على بولونيا بنتيجة ساحقة 7-1.

ويدين يوفنتوس بفوزه الـ18 هذا الموسم إلى الكولومبي خوان كوادرادو الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بـ"صاروخ" من خارج المنطقة.

وتجمّد رصيد إنتر الذي يعود فوزه الأخير على منافسه في تورينو إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حين ألحق به هزيمته الأولى في ملعبه الجديد "يوفنتوس ستاديوم" بتغلبه عليه 3-1، عند 42 نقطة في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن روما، صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والذي يختتم المرحلة الإثنين ضد ضيفه فيورنتينا.

وفي حال فوز روما بمباراة الإثنين سيستعيد المركز الثاني من نابولي وسيعيد الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس إلى 4 نقاط، علماً بأنّ بطل المواسم الخمسة الأخيرة يملك مباراة مؤجلة في جعبته.

وجاءت المباراة مثيرة منذ البداية وكان يوفنتوس قريباً من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة لولا تألق الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش في وجه تسديدة أكروباتية رائعة للأرجنتيني باولو ديبالا الذي عانده الحظ أيضاً في الدقيقة 12 عندما سدّد كرة قوسية رائعة من خارج المنطقة إلا أنّها ارتدت من العارضة.

ثم تحسّن أداء إنتر الذي هدّد مرمى الحارس جانلويجي بوفون في أكثر من مناسبة لاسيما بالتسديد من خارج المنطقة.

إلا أنّ فريق المدرب ماسيميليانو أليغري صمد ثم نجح في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول في افتتاح التسجيل خلافاً لمجريات اللعب بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة لكوادرادو الذي سجّل هدفه السابع في الدوري الإيطالي من خارج المنطقة، ثلاثة منها في شباك إنتر بالذات.

وبدا يوفنتوس عازماً في بداية الشوط الثاني على حسم اللقاء باكراً فحاصر ضيفه وهدّد مرمى هاندانوفيتش أكثر من مرة دون أن يصل إلى الشباك، ثم عاد إنتر تدريجياً إلى الأجواء.

واحتكم مدرب إنتر ستيفانو بيولي إلى الثنائي إيدر مارتينيز والفرنسي جوفري كوندوغبيا بدلاً من أنتونيو كاندريفا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (53) بحثاً عن التعادل، إلا أنّ يوفنتوس الذي زجّ بكلاوديو ماركيزيو بدلاً من كوادرادو في الدقيقة 71، عرف كيف يتعامل مع الوضع وأبقى على تقدمه حتى صافرة النهاية.

بل كان يوفنتوس قريباً من تعزيز تقدّمه لولا تألق هاندانوفيتش في وجه تسديدة الأرجنتيني غونزالو هيغواين (79)، ثم رأسية الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (87).

وأكمل إنتر الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين بعد طرد الكرواتي إيفان بيريسيتش.