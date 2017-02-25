كالدارا تكفل بمهمة الإطاحة بنابولي

وسجل ماتيا كالدارا الهدفين (29 و70) فجمد رصيد نابولي عند 54 نقطة مقدماً خدمة لا تقدر بثمن لروما الثاني (56) الذي يلعب قمة المرحلة في ضيافة انتر ميلان.

وفك كالدارا مؤقتاً الشراكة التي كانت بين أتالانتا وانتر ميلان بعد أن رفع رصيد فريقه إلى 51 نقطة.

ويلعب لاحقاً اليوم يوفنتوس المتصدر (63 نقطة) وبطل المواسم الخمسة السابقة مع ضيفه إمبولي المتواضع القابع في المركز السابع عشر (22 نقطة)، وهو مرشح لتحقيق فوزه الثاني والعشرين.

ويلعب الأحد باليرمو مع سمبدوريا، وكييفو فيرونا مع بيسكارا، ولاتسيو مع أودينيزي، وجنوى مع بولونيا، وكروتوني مع كالياري، وساسوولو مع ميلان.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء فيورنتينا مع تورينو.