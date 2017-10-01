وعلى الرغم من تقدّم يوفنتوس على مستضيفه في غضون دقائق معدودة عبر الوافد الجديد فيديريكو برنارديسكي (21) الذي افتتح سجله التهديفي مع حامل اللقب ثم مرّر كرة الهدف الثاني الذي سجله الأرجنتيني غونزالو هيغواين (24).

إلاّ أنّ أتالانتا عاد إلى أجواء اللقاء وقلّص الفارق في الدقيقة 31 عبر ماتيا كالدارا، قبل أن يفرض التعادل على رجال ماسيميليانو أليغري في الشوط الثاني بواسطة براين كريستانتي (67) الذي سجّل الهدف رقم 500 في مرمى الحارس جانلويجي بوفون في جميع المسابقات التي خاضها مع "السيدة العجوز" منذ انضمامه إليه عام 2001 من بارما.

وبدا أنّ الفوز لا يريد أن يكون ليوفنتوس في هذه المباراة بعد أن حصل فريق أليغري على ركلة جزاء في الوقت القاتل بعدما لمس المدافع الكرة بيده داخل المنطقة، لكنّ الأرجنتيني المتألق باولو ديبالا عجز عن ترجمة هذه الفرصة بعدما صدّها الحارس (84).

بهذه العثرة، فرّط يوفنتوس الذي أصبح وصيفاً بـ 19 نقطة رفقة إنتر ميلان، في الصدارة لمصلحة فريق البارتينوبي نابولي صاحب الـ 21 نقطة، في حين ارتقى أتالانتا، المتألق أوروبياً هذا الموسم، إلى المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط من فوزين وهزيمتين وثلاث تعادلات.

يذكر أنّ أندية نابولي ويوفنتوس وإنتر ميلان وحدها لم تتعرض لأي خسارة حتى الآن في الـ"كالتشيو" هذا الموسم.