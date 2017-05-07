قطار صلاح السريع يحطم دفاعات ميلان
واصل المصري محمد صلاح إبداعه وصولاته وجولاته في مواجهة ميلان وروما ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تغلب المصري محمد صلاح جناح روما الخطير على دفاع ميلان بسرعته ومهارته بشكل لا يصدق ففي الدقيقة 37 انطلق الفرعون المصري من منتصف الملعب ومرر كرة سحرية على حدود منطقة جزاء ميلان للبلجيكي رادجا ناينغولان فسددها الأخير أرضية زاحفة ارتدت من القائم ووصلت إلى صلاح الذي سددها مباشرة ذهبت فوق عارضة الميلان بغرابة، ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.