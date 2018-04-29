فيورنتينا يسقط نابولي ويقرّب يوفنتوس من اللقب

سقط نابولي بثلاثية مدوية أمام مضيفه فيورنتينا، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتتضاءل حظوظه في المنافسة على اللقب.

كان نابولي مطالب بالفوز على فيورنتينا للإبقاء على فارق النقطة الذي يفصله عن يوفنتوس الذي حسم موقعة "ديربي إيطاليا" أمام غريمه إنتر ميلان 3-2.

خسارة نابولي المحبطة أمام فيورنتينا حملت توقيع الأرجنتيني جيوفاني سيموني (ابن مدرب اتلتيكو مدريد دييغو سيميوني) الذي سجل ثلاثية هاتريك في الدقائق 34 و62 و90+2.

بهذه الخسارة تجمّد رصيد نابولي عند 84 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 54 نقطة في المركز التاسع.