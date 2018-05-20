وافتتح لاتسيو النتيجة بفضل الكرواتي بيريسيتش لاعب انتر (هدف ضد مرماه دق 9) وعادل دانيالو دامبروزيو (29) النتيجة لانتر، لكن البرازيلي فيليبي اندرسون عاد ومنح الاسبقية للاتسيو (41).

وفي الشوط الثاني تمكن الارجنتيني ماورو ايكاردي من معادلة النتيجة مجددا (78 من ركلة جزاء) قبل ان يخطف الاوروغوياني ماتياس فيسينو هدف الفوز الغالي (81).



ابرز أحداث المباراة

هدف ثالث لانتر: الاوروغوياني ماتياس فيسينو يخطف الهدف الثالث لانتر من تسديدة راسية.

- بطاقة حمراء: لوليتش لاعب لاتسيو يطرد من الملعب بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

- ركلة جزاء لانتر: ايكاردي يحولها الى هدف التعادل

- لاعبو انتر يطالبون بضربة جزاء بعد شكوك حول لمس اللاعب سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش الكرة باليد لكن وبعد اللجوء الى تقنية الفيديو قرر الحكم جيانلوكا روكي مواصلة اللعب.

- فرص للاتسيو: البرازيلي اندرسون يتوغل من الجهة اليمنى ويحاول مباغتة هاندنوفيتش بتسديدة قوية لكن الكرة هزت الشباك الجانبية.

فرصة لانتر: ايدر يرتقي عاليا ويصوب براسه لكن الكرت ذهبت فوق مرمى لاتسيو.

-فرصة للاتسيو: المدافع لويس فيليبي من على حافة منطقة الجزاء يصوب بقوة لكن محاولته أخطأت المرمى.

بداية الشوط الثاني، وانتر يامل في قلب النتيجة لمصلحته من اجل تحقيق امال جماهيره بالمشاركة في دوري أبطال اوروبا.

- نهاية الفترة الاولى بتقدم لاتسيو 2-1 وهي نتيجة تضمن له مقعدا في دوري الابطال الموسم المقبل.

فرصة لانتر: الكرواتي بيريستش يصوب كرة على الطائر لكنها ذهبت فوق الخشابات الثلاث للحارس ستراكوشا.

هدف لاتسيو الثاني: قطع البرازيلي فيليبي اندرسون الملعب بسرعة كبيرة وتلقى تمريرة ذكية من لوليتش وبذكاء وضع الكرة على يمين الحارس هاندنوفيتش.

هدف انتر: دانيالو دامبروزيو يحقق هدف تعديل النتيجة لفريقه مستغلا دربكة وسط دفاع لاتسيو.

- من ركلة حرة مباشرة كاد سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ان يضاعف النتيجة للاتسيو لكن القائم الايسر للحارس هاندنوفيتش حرمه من تحقيق ذلك.

- بطريقة غريبة يضيع ايكاردي فرصة مهمة لفريقه لمعادلة النتيجة لكنه رغم انفراده بالحارس ستراكوشا لم يتمكن من اصابة المرمى.

الهدف الاول للاتسيو: تشيرو إيموبيلي يسدد بقوة فارتطمت الكرة بوجه بيريسيتش وغالطت الحارس سمير هاندنوفيتش.

-فرصة خطيرة للاتسيو: البرازيلي لويس فيليبي اضاع فرصة سانحة للاتسيو لافتتاح النتيجة لكنه لم يستغل موقع القريب من مرمى انتر لكنه سدد فوق المرمى بطريقة غريبة.

-محاولة لانتر عبر كاندريفا الذي صوب لكن كرته لم تشكل خطورة على مرمى الحارس ستراكوشا.

- بداية اللقاء بين لاتسيو وانتر

تكتسي مباراة لاتسيو وانتر في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة من الدوري الايطالي لكرة القدم اهمية كبرى بالنسبة للفريقين لان الرهان سيكون على البطاقة الأخيرة للمشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

ويكفي انتر (الخامس برصيد 69 نقطة) الفوز في موقعة الأوليمبيكو بأي نتيجة للحجز مقعد في دوري الأبطال بينما يحتاج لاتسيو الرابع برصيد 72 نقطة الى التعادل او الفوز لضمان المشاركة في المسابقة الاوروبية الأعرق.

مشاهدة مباراة لاتسيو وانتر في بث مباشر وحصري عبر HD4 على الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة وايضا عبر CONNECT.

يدير الحكم جيانلوكا روكي اللقاء الحاسم والمؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

تشكيلة انتر

تشكيلة لاتسيو

ارقام قبل المواجهة

- هذا هو اللقاء رقم 150 بين الفريقين في الدوري – فاز الإنتر 61 مرة مقابل 35 للاتسيو (ت 53).

- فاز الإنتر 4 مرات في آخر 8 مباريات لعبها أمام لاتسيو في الكالشيو (ت 2 خ 2).

- لم يتعادل الفريقان في الدوري في الأوليمبيكو منذ مارس 2008 – فاز لاتسيو 5 مرات مقابل 4 مرات للإنتر هناك منذ ذلك الحين.

-هذا رابع لقاء بين الفريقين في الأوليمبيكو في الجولة الختامية في الكالشيو – فاز لاتسيو في الاستضافات الثلاث الماضية (2012/2002/1935).

-لم يخسر لاتسيو في آخر 10 مباريات لعبها في السيري ( أ) (ف 5 ت 5) – أطول سلسلة حالية.

- خسر الإنتر 3 مرات في آخر 7 مباريات لعبها في الدوري (ف 3 ت 1) – بقدر التي خسرها في 30 مباراة سابقة.

- سجل الفريقان أكبر عدد من الأهداف بالرأس هذا الموسم في الكالشيو (14 لكل منهما) كما وسجلا أكبر عدد من الأهداف من تحويلات عرضية (الإنتر 18 لاتسيو 16).

- سجل لاتسيو أكبر عدد من الأهداف من كرات ثابتة هذا الموسم في السيري (أ) (27) لكن تلقى الإنتر أقل عدد (6).

- سجل ماورو إيكاردي 4 أهداف أمام لاتسيو في الدوري لكن جميعها في الميازا – خاض 3 مباريات أمام لاتسيو في الأوليمبيكو في السيري (أ )ولم يسجل حتى الآن.

